Skicross, Simone Deromedis eliminato in qualifica a Val Thorens. Quattro italiani avanzano in Coppa del Mondo

A Val Thorens (Francia) si è aperta la Coppa del Mondo 2023-2024 di skicross, disciplina dello sci freestyle. Prima giornata di qualificazioni, che hanno definito il tabellone a eliminazione diretta per la gara di giovedì 7 dicembre. Grande delusione in casa Italia per la prematura eliminazione di Simone Deromedis. Il Campione del Mondo ha concluso il turno preliminare al 42mo posto con il tempo di 1:12.61, accusando un ritardo di 2.48 dalla vetta e restando fuori dai migliori 32 per 89 centesimi.

Proseguono la propria avventura gli altri italiani: Yanick Gunsch (13mo a 0.98), Edoardo Zorzi (19mo a 1.09), Federico Tomasoni (25mo a 1.30), Dominik Zuech (30mo a 1.46). Eliminato Davide Cazzaniga (50mo a 4.31). Il miglior crono è stato firmato dall’austriaco Johannes Aujesky (1:10.13), capace di precedere per sette centesimi lo svizzero Sven Liechti e per 17 centesimi il francese Melvin Tchiknavorian. Quarto l’altro transalpino Alexis Jay (a 0.25), quinto lo svedese Elliott Baralo (a 0.26), sesto l’austriaco Tristan Takats (a 0.43).

Tra gli eliminati spiccano nomi di lusso, come il francese Terence Tchiknavorian, lo svizzero Alex Fiva, lo svedese Erik Mobaerg, i canadesi Kevin Drury e Reece Howden, il tedesco Florian Wilmsmann. Va annotato che tra i 32 qualificati non c’è nessun atleta sceso con un pettorale tra l’1 e il 9, a dimostrazione di una pista che si è velocizzata con il passare del tempo e che nelle battute iniziali è stata probabilmente condizionata dal maltempo della mattina.

Nessuna italiana era presente nelle qualificazioni femminili, dove le migliori sedici hanno staccato il biglietto per la fase a eliminazione diretta. La migliore è stata la solita Sandra Naeslund, dominatrice assoluta della specialità. La svedese ha timbrato il crono di 1:13.71, precedendo di quattro centesimi la svizzera Fanny Smith e di 0.18 l’altra elvetica Talina Gantenbein. Quarta la francese Marielle Berger Sabbatel (a 0.20), davanti alla canadese Hannah Schmidt (a 0.32). Domani si disputeranno le qualifiche che definiranno il tabellone della gara di venerdì 8 dicembre.

