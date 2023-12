Skeleton, Amedeo Bagnis è sesto nella tappa di Igls vinta da Matt Weston. In vetta alla generale Axel Jungk

Una prestazione straordinaria di Matt Weston permette al britannico di fare sua la tappa di Igls-Innsbruck, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di skeleton maschile 2023-2024. Sul budello austriaco il britannico ha dominato entrambe le manche, concludendo con il tempo complessivo di 1:44.84 (52.56 e 52.28) con 15 centesimi di vantaggio sul sudcoreano Seunggi Jung (52.67 e 52.32), mentre completa il podio il tedesco Felix Keisinger (52.78 e 52.38) a 32 centesimi.

Quarto il britannico Craig Thompson a 37 centesimi dalla vetta (52.79 e 52.42), quinto il tedesco Christopher Grotheer a 51 (52.84 e 52.51), mentre è sesto il nostro Amedeo Bagnis che, dopo aver fatto segnare il settimo crono nella prima discesa (52.89), nella seconda migliora con il quinto parziale (52.49).

Settima posizione per il tedesco Axel Jungk a 59 centesimi, ottava per il cinese Wenhao Chen a 69, nona per il britannico Marcus Wyatt a 75, mentre completa la top10 il cinese Zheng Yin a 76. Chiude 18° il nostro Mattia Gaspari a 1.85 (53.44 e 53.25), mentre è 21° Manuel Schwaerzer a 2.04 (53.63 e 53.25).

A questo punto la classifica generale vede al comando Axel Jungk con 627 punti, con 18 lunghezze di margine su Christopher Grotheer, mentre è terzo Matt Weston con 579. Quarto Craig Thompson con 528, quinto Marcus Wyatt con 520, mentre è sesto Amedeo Bagnis con 472.

Foto: LaPresse