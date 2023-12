Skateboard, italiani eliminati in qualifica ai Mondiali Street: Lanzi, Aquila e Cola fuori prima dei quarti

All’Ariake Colosseum di Tokyo (Giappone) vanno in scena i Mondiali 2023 di skateboard street, disciplina che sarà presente anche alle Olimpiadi di Parigi 2024. L’Italia si è presentata nella capitale nipponica con tre atleti, ma purtroppo gli azzurri non sono riusciti a farsi strada nella rassegna iridata e sono stati eliminati in qualifica, rimanendo fuori dalle migliori 28 posizioni che garantivano l’accesso ai quarti di finale.

Asia Lanzi è stata la prima delle escluse. La nostra portacolori ha concluso al 29mo posto con il punteggio di 26.38, lontana 1.09 dall’ultima delle ammesse al turno successivo (la francese Jeromine Louvet con 27.47). Al comando l’olandese Roos Zwetsloot (60.38) davanti alla brasiliana Pamela Rosa (55.40) e alla giapponese Coco Yoshizawa (51.97).

Tra gli uomini, invece, Agustin Aquila ha terminato al 41mo posto (32.77) e Giuseppe Cola si è fermato in 89ma posizione (17.19). Il giapponese Yukito Aoki primeggia con 65.21 davanti al francese Vincent Milou (62.58) e allo statunitense Jagger Eaton (60.00). I titoli verranno assegnati nella giornata di domenica 17 dicembre.

Foto: Lapresse