Novak Djokovic nominato Campione del Mondo: premio ITF con Sabalenka dopo la punzecchiatura

Novak Djokovic è stato incoronato Campione del Mondo dalla ITF, la Federazione Internazionale di Tennis. Il fuoriclasse serbo ha ricevuto il riconoscimento di ITF World Champion per l’ottava volta in carriera: dopo le cinque consecutive tra il 2011 e il 2015, il balcanico si era ripetuto nel 2018 e nel 2021. Il 36enne ha così definitivamente staccato Pete Sampras (fermo a 6), succedendo allo spagnolo Rafael Nadal nell’albo d’oro. A giustificare il premio sono stati i tre trionfi negli Slam (Australian Open, Roland Garros, US Open) e quello alle ATP Finals, che gli hanno permesso di chiudere l’anno da numero 1 al mondo.

Novak Djokovic ha così ricevuto un premio dopo la polemica di ieri sull’ATP Award per miglior coach dell’anno, che non è stato vinto dal suo allenatore Goran Ivanisevic, ma da Simone Vagnozzi e Daren Cahill che seguono Jannik Sinner. Il serbo ha chiuso la stagione con un record di 55 vittorie e 6 sconfitte, vincendo sette titoli sul circuito maggiore e diventando il giocatore più vincente di sempre a livello Slam (24 titoli contro i 22 di Nadal).

Novak Djokovic ha così superato le sette incoronazioni di Steffi Graf tra le donne. Sul circuito femminile si è imposta la bielorussa Aryna Sabalenka, che ha vinto gli Australian Open e che è stata l’unica a raggiungere almeno la semifinale in tutti i tornei dello Slam, succedendo alla polacca Iga Swiatek nell’albo d’oro.

Foto: Lapresse