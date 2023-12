Short track: Italia senza podi a Pechino, Sighel non ingrana nei suoi 500 metri

Non è iniziata nel migliore dei modi la trasferta asiatica della squadra azzurra di short track. In quel di Pechino è arrivata la prima tappa di Coppa del Mondo senza podi per l’Italia, con i quarti posti di Martina Valcepina e della staffetta mista come migliori risultati. Neanche la fortuna ha aiutato troppo gli azzurri, visto che soprattutto nella mista una caduta ha estromesso la nostra squadra da un podio che sembrava sicuramente alla portata.

Il quarto posto di Martina Valcepina deve essere comunque visto come una conferma da parte della valtellinese, che il giorno dopo, però, non è riuscita ad andare oltre ai quarti di finale. L’americana Kristen Santos-Griswold, le cinesi e soprattutto le olandesi costituiscono una concorrenza di altissimo livello e per Valcepina è già importante essere lì a competere per un podio con loro dopo stagioni veramente difficili.

Chi può fare un ulteriore step di crescita è Luca Spechenhauser. L’altoatesino ha già collezionato un podio in questa stagione e anche questa volta a Pechino ha sfiorato l’ingresso in finale nei 1000 metri. La sensazione è che manca davvero poco per essere al livello dei migliori e forse serviranno solo ancora un po’ di gare ad alto livello per continuare ad immagazzinare esperienza.

La nota dolente in questo avvio di stagione sono i 500 metri di Pietro Sighel. Il campione mondiale in carica della distanza non è ancora mai riuscito ad agguantare la finale. Sicuramente un rendimento un po’ al di sotto delle aspettative per l’azzurro, che ha comunque tutto il tempo per ritrovarsi, magari già dall’appuntamento di Seoul. Un bel podio darebbe anche una spinta diversa in vista di un inizio di 2024 importante e con tanti eventi.

Anche dalla staffetta femminile e da quella maschile bisogna aspettarsi qualcosa di più. Al momento le azzurre occupano la settima posizione nel ranking di Coppa del Mondo, mentre gli azzurri sono al sesto posto. L’obiettivo è quello di centrare la finale A già da questo weekend.

