Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare veloci della Val Gardena. Paris faro azzurro sulla Saslong

Si profila una settimana potenzialmente molto intensa in Val Gardena per gli uomini jet del Circo Bianco, ancora in attesa di rompere il ghiaccio ed effettuare le prime gare veloci stagionali della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Le precedenti tappe di Zermatt-Cervinia e Beaver Creek sono state infatti cancellate causa maltempo, rimandando l’appuntamento con lo Speed Opening dell’inverno.

La Saslong si appresta ad ospitare dunque giovedì 14 dicembre una discesa valevole come recupero di una delle due competizioni non disputate a Cervinia, venerdì 15 un Super-G e sabato 16 un’altra discesa libera. In precedenza sono previste però due prove cronometrate tra martedì 12 e mercoledì 13 dicembre, in vista della prima gara ufficiale della settimana.

Il direttore tecnico italiano Massimo Carca ha convocato per la tappa dolomitica i seguenti dieci atleti: Dominik Paris, Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Jacques Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.

Foto: Lapresse