Snowboard, i convocati dell’Italia per il big air a Copper Mountain. 4 azzurri al via, c’è Matteoli

Da mercoledì 13 a sabato 16 dicembre Copper Mountain (Stati Uniti) sarà teatro di una tappa valevole per la Coppa del Mondo 2023-2024 di snowboard freestyle. In Colorado saranno protagoniste due specialità, halfpipe (qualificazioni il 14, gare il 16) e big air (qualificazioni il 13, gare il 15), per un totale di quattro competizioni tra settore maschile e femminile.

Il direttore tecnico azzurro Bartolomeo Pala, in accordo con il responsabile di settore Filippo Kratter, ha convocato quattro atleti per la trasferta statunitense: Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli ed Emil Zulian. Il quartetto tricolore prenderà parte alla quarta e ultima prova stagionale del circuito maggiore di big air, con l’obiettivo di centrare il pass per la finale.

Matteoli vanta sin qui il miglior risultato dell’inverno in casa Italia con l’ottavo posto di Pechino, mentre Liviero è arrivato nono nella finale di Chur. La spedizione azzurra verrà completata dai tecnici Marco Donzelli, Alessandro Benussi e Francesco Ajolfi.

Foto: Lapresse