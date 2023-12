Short track: Italia senza podi a Pechino, Sighel e Spechenhauser si fermano in semifinale

Si è chiusa senza podi la terza tappa della Coppa del Mondo di short track per l’Italia. Nell’ultima giornata a Pechino le speranza azzurre erano riposte sui 500 metri con Pietro Sighel e Martina Valcepina e poi anche sui 1000 con Luca Spechenhauser, ma nessuno di loro è riuscito ad agguantare un posto in finale.

Purtroppo continua una piccola maledizione in questa stagione nei 500 metri per Pietro Sighel. Ancora una volta il trentino si è fermato in semifinale. L’azzurro è rimasto anche coinvolto in una caduta, ma i giudici hanno deciso di avanzarlo al massimo in finale, poi comunque vinta dal campione mondiale in carica della distanza. A trionfare è stato il canadese Jordan Pierre-Gilles, che ha battuto il connazionale Steven Dubois ed il cinese Sun Long.

Nella gara femminile, invece, Martina Valcepina si è arresa nei quarti di finale e non è riuscita nemmeno ad essere ripescata come una delle migliori terze. Sempre ai quarti è uscita anche Arianna Sighel. Dominio olandese con tre atlete tra le prime quattro, con la vittoria della solita Xandra Velzeboer davanti a Selma Poutsma e alla cinese Fan Kexin.

In casa Italia c’era attesa anche per i 1000 metri. Luca Spechenhauser ha sfiorato l’accesso alla finale A, chiudendo terzo nella prima semifinale, che purtroppo è stata la più lenta. L’azzurro si è dovuto accontentare, dunque, di vincere la finale B. Grande festa per i padroni di casa con il successo di Liu Shaoang davanti ai sudcoreani Park Ji Won e Jang Sungwoo.

Doppietta anche per gli Stati Uniti nei 1000 metri femminili con il successo di Kristen Santos-Griswold davanti alla compagna di squadra Corinne Stoddard. Terzo posto per la cinese Gong Li. Eliminazione ai quarti di finale per tutte le azzurre (Elisa Confortola, Gloria Ioriatti e Chiara Betti).

Nella staffetta femminile il successo è andato all’Olanda, che ha preceduto la Corea del Sud e la Polonia; mentre in quella maschile vittoria per il Canada davanti a Corea del Sud e la Cina, con gli azzurri (Mattia Antonioli, Thomas Nadalini, Lorenzo Previtali e Luca Spechenhauser) che sono giunti terzi nella finale B.

FOTO: LaPresse