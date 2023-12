Short track, Italia in cerca di una svolta a Seoul: Pietro Sighel e Martina Valcepina le punte

Dal 15 al 17 dicembre andrà in scena la quarta tappa della Coppa del Mondo di short track a Seoul (Corea del Sud). I pattini veloci saranno chiamati a competere sull’anello di ghiaccio coreano e in casa Italia si va in cerca di una svolta. La stagione, fino a questo momento, non ha riservato quei risultati che ci si aspettava dal gruppo azzurro, specialmente dalle punte della squadra nostrana.

Si pensi al campione del mondo dei 500 metri, Pietro Sighel, che non sembra essere nella migliore condizione possibile. Si confida in un cambio di passo proprio a partire da questa tappa per proiettarsi alle competizioni del 2024 nel modo migliore. Da capire se questo rendimento sia frutto anche di una preparazione orientata alla massima espressione di sé per gli Europei in Polonia di gennaio e la rassegna iridata di Rotterdam di marzo 2024.

Di ghiaccio da rompere ce ne sarà, vien da dire. Sighel chiaramente cercherà di anticipare i tempi e già in questo appuntamento asiatico vorrà dare un contributo diverso. Stesso discorso per Martina Valcepina, a caccia di un podio sui 500 metri che possa regalarle un sorriso in vista di quel che sarà.

Si punta sul salto di qualità di Luca Spechenhauser. L’altoatesino ha già collezionato un podio stagionale e a Pechino ha sfiorato l’ingresso in finale nei 1000 metri. Necessario continuare su questa strada, spingere e cogliere tutte le possibilità. Un ragionamento simile riguarda le due staffette. Al momento le azzurre occupano la settima posizione nel ranking di Coppa del Mondo, mentre gli azzurri sono al sesto posto. L’obiettivo è quello di centrare la finale A già da questo week end.

