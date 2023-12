Short track, calendario Coppa del Mondo Seoul 2023: programma, orari, tv, streaming

Ultimo appuntamento per il 2023 per la Coppa del Mondo di short track. Dopo Pechino si resta ancora in Asia, visto che questo fine settimana si correrà a Seoul. Atteso tantissimo pubblico ed una cornice decisamente entusiasmante, vista la tradizione dello short track nel paese asiatico.

L’Italia cerca il riscatto dopo un ultimo fine settimana sottotono rispetto a quello appena trascorso. Infatti per la prima volta la squadra azzurra non è riuscita a conquistare dei podi, raggiungendo solamente due finali, chiuse con il quarto posto di Martina Valcepina nei 500 metri e poi della staffetta mista.

Sicuramente spera di sbloccarsi Pietro Sighel nei suoi amati 500 metri. Il campione mondiale non è ancora riuscito ad accedere ad una finale, venendo fermato sempre in semifinale. Fari puntati anche su Luca Spechenhauser, che punta a fare molto bene nei 1000 metri.

Di seguito il calendario, il programma e gli orari e TV della quarta tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di short track, che si disputerà a Seoul. Non ci sarà una diretta televisiva, ma le gare saranno trasmesse in diretta streaming su Discovery+ o sul canale YouTube della ISU.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SHORT TRACK SEOUL

Venerdì 15 Dicembre

orario ancora da decidere: qualificazioni 500, 1000, 1500m e staffette

Sabato 16 Dicembre

dalle 06.00: quarti di finale, semifinali e finali 1500m (gara1) e 1000m. Finale staffetta mista e semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 17 Dicembre

dalle 06.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m (gara2). Finali staffette femminile e maschile



PROGRAMMA SHORT TRACK SEOUL: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non c’è diretta TV

Diretta streaming: Discovery+ e canale YouTube della ISU

FOTO: LaPresse