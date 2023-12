Sci alpino, Dominik Paris e il sogno Coppa di discesa: Bormio e Kitzbuehel per attaccare. E se limiterà i danni a Wengen…

La prima e storica vittoria in Val Gardena ha riportato grande entusiasmo in Dominik Paris. Il capolavoro sulla Saslong ha rilanciato i sogni e le ambizioni del campione altoatesino, che può davvero puntare alla conquista della sua prima Coppa del Mondo di discesa della carriera. Un traguardo che Paris non è mai riuscito a raggiungere, sfiorandolo nel 2019, quando chiuse a soli 20 punti da Beat Feuz.

In questa stagione si sono disputate solamente due discese, proprio quelle in Val Gardena, con l’azzurro che è riuscito a superare in maniera perfetta un fine settimana che da sempre era molto ostico. Il distacco dalla coppia di testa Kilde-Bennett è di soli 36 punti e l’altoatesino potrebbe anche chiudere il 2023 in vetta alla classifica, visto che arriva la sua amata Stelvio.

In quel di Bormio, Paris ha ottenuto i suoi maggiori successi. Numeri davvero straordinari per l’azzurro, che ha saputo trionfare per sette volte sulla Stelvio, sei delle quali in discesa libera. Dominik si presenta come grande favorito in quel di Bormio, anche se Aleksander Aamodt Kilde è un avversario davvero complicatissimo con cui lottare fino alla fine della stagione.

Il nuovo anno la Coppa del Mondo di sci alpino avrà il primo appuntamento dedicato alla velocità in quel di Wengen (due discese in programma). In carriera Dominik ha spesso faticato sulla Lauberhorn, ma è nelle ultime stagioni che l’altoatesino ha ottenuto i migliori risultati. Davvero significativi il secondo posto nel 2020 e il terzo nel 2022, con Paris che spera di ripetersi anche nel 2024, per un fine settimana che può davvero essere decisivo per le sue ambizioni.

Dopo Wengen arriva un’altra grande classica come Kitzbuehel. Anche qui due discese in programma e sulla Streif può davvero arrivare l’attacco decisivo di Dominik alla coppa. Paris ha già vinto per tre volte in carriera sulla storica pista austriaca e sogna di agguantare almeno il poker per continuare a coltivare il suo sogno.

Proprio dopo la tre giorni austriaca si potrà valutare la situazione in classifica. Per Paris ci sono altri appuntamenti da circoletto rosso sul calendario (Garmisch e Kvitfjell), con l’intermezzo di Chamonix. Una coppa che potrebbe giocarsi davvero fino all’ultima gara e dunque attendere le finali di Saalbach, dove Dominik vanta comunque un quarto posto nel 2021.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...