Quando ricomincia lo sci alpino dopo le feste? Prossime gare a Bormio e Lienz: date, calendario, orari, tv

Messa in archivio anche l’ultima gara prima del Natale, la Coppa del Mondo di sci alpino 2023-2024 si prende qualche ora di riposo prima di tuffarsi nell’ultimo appuntamento prima dell’anno nuovo. Il comparto maschile, come tradizione, sarà di scena in quel di Bormio, mentre quello femminile sarà a Lienz (Austria).

I lavori sulla celebre pista “Stelvio” scatteranno già nella giornata di Santo Stefano. Martedì 26 dicembre, infatti, si partirà con la prima prova della discesa maschile, che sarà replicata nella giornata successiva. Le gare che assegneranno i punti per la Sfera di Cristallo prenderanno il via giovedì 28 dicembre alle ore 11.30 con la prima discesa, mentre venerdì 29 dicembre si replicherà con la seconda gara per gli “Uomini Jet”.

Passando al comparto femminile, invece, vedremo le gare in quel di Lienz (Austria). Sulla pista denominata Schlossberg le atlete saranno impegnate in due prove tecniche. Si partirà giovedì 28 dicembre con il gigante (prima manche ore 10.00, seconda ore 13.15) mentre venerdì 29 dicembre sarà la volta dello slalom (prima manche ore 10.00, seconda ore 13.00).

Le tappe di Bormio e Lienz della Coppa del Mondo di sci alpino saranno trasmesse da Rai (tra Rai2 e RaiSportHD in base al palinsesto) e da Eurosport 1 (210). Le due prove della discesa di Bormio non avranno copertura tv. In streaming le gare si potranno seguire su DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale di ogni manche o gara, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo del Circo Bianco.

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO 2023-2024

Martedì 26 dicembre

Ore 11.30 prima prova discesa maschile di Bormio

Mercoledì 27 dicembre

Ore 11.30 seconda prova discesa maschile di Bormio

Giovedì 28 dicembre

Ore 10.00 prima manche gigante femminile di Lienz

Ore 11.30 discesa maschile #1 di Bormio

Ore 13.15 seconda manche gigante femminile di Lienz

Venerdì 29 dicembre

Ore 10.00 prima manche slalom femminile di Lienz

Ore 11.30 discesa maschile #2 di Bormio

Ore 13.00 prima manche slalom femminile di Lienz

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI ALPINO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 (210), Rai2 e RaiSportHD (canale 227 di Sky e 58 dgt)

Diretta streaming: DAZN, discovery+, RaiPlay e Eurosport.it.

Diretta testuale: OA Sport

