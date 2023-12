Sci di fondo oggi in tv, sprint tc Oestersund 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Scatterà oggi, sabato 9 dicembre, ad Oestersund, in Svezia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la seconda due giorni svedese dopo quella di Gallivare si aprirà con le gare sprint in tecnica classica. Alle ore 10.30 inizieranno le qualificazioni, mentre alle ore 13.00 scatteranno le finali.

Le finali della sprint tc della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 2, eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

Per l’Italia saranno al via delle qualificazioni quattro azzurri: tra le donne sarà in gara Caterina Ganz, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Federico Pellegrino, Davide Graz ed Elia Barp. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI

Sabato 9 dicembre 2023 – Oestersund (Svezia)

10.30 Qualificazioni sprint tc femminile

11.05 Qualificazioni sprint tc maschile

13.00 Finali sprint tc femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

13.30 Finali sprint tc maschile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: per le qualificazioni non prevista, per le finali Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: per le qualificazioni eurosport.it, discovery+, per le finali Rai Play 2, eurosport.it, discovery+.

Diretta Live testuale: per qualificazioni e finali OA Sport.

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT FEMMINILE

1 WEBER Anja U23 SUI

2 SVAHN Linn SWE

3 FISCHER Lea SUI

4 ANTOSOVA Barbora CZE

5 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

6 KARLSSON Frida YC SWE

7 QUINTIN Lena FRA

8 KYLLONEN Anne FIN

9 GANZ Caterina ITA

10 SAARI Amanda FIN

11 ROSENBERG Maerta U23 SWE

12 DIGGINS Jessie USA

13 JANATOVA Katerina CZE

14 LYLYNPERA Katri FIN

15 KREHL Sofie GER

16 GULBRANDSEN Ingrid NOR

17 MELLING Maria Hartz U23 NOR

18 BRENNAN Rosie USA

19 MATINTALO Johanna FIN

20 SKISTAD Kristine Stavaas NOR

21 NISKANEN Kerttu FIN

22 RIBOM Emma YC SWE

23 ILAR Moa SWE

24 FAEHNDRICH Nadine SUI

25 WENG Lotta Udnes NOR

26 LUNDGREN Moa SWE

27 DAHLQVIST Maja SWE

28 KERN Julia USA

29 STENSETH Ane Appelkvist NOR

30 RYDZEK Coletta GER

31 HALLQUIST Ingrid SWE

32 STEINER Desiree SUI

33 SKINDER Monika U23 POL

34 MEIER Alina SUI

35 SONNESYN Alayna USA

36 HANSSON Moa U23 SWE

37 LOHMANN Lisa GER

38 STADLOBER Teresa AUT

39 JORTBERG Lauren USA

40 STEWART-JONES Katherine CAN

41 OLSSON Ella SWE

42 KALETA Weronika POL

43 ANDERSSON Ebba SWE

44 RYAZHKO Darya KAZ

45 OLKKONEN Tiia FIN

46 MANDELJC Anja SLO

47 HOFFMANN Helen U23 GER

48 KAASIKU Kaidy U23 EST

49 HENRIKSSON Sofia SWE

50 SHALYGINA Kseniya KAZ

51 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

52 KAASIKU Keidy U23 EST

53 MELNIK Anna KAZ

54 SAUERBREY Katherine GER

55 WELLS Amelia U23 CAN

56 AUZINA Kitija LAT

STARTLIST QUALIFICAZIONI SPRINT MASCHILE

1 CLUGNET James GBR

2 NORTHUG Even NOR

3 DANIELSSON Emil U23 SWE

4 VUORINEN Lauri FIN

5 HAEGGSTROEM Johan SWE

6 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

7 GRATE Marcus SWE

8 HAARALA Juuso FIN

9 SVENSSON Oskar SWE

10 GOLBERG Paal NOR

11 SELLER Ludek CZE

12 GROND Valerio SUI

13 NOVAK Michal CZE

14 OGDEN Ben USA

15 RIEBLI Janik SUI

16 JOUVE Richard FRA

17 CERNY Ondrej CZE

18 PELLEGRINO Federico ITA

19 HALFVARSSON Calle SWE

20 VALNES Erik NOR

21 JAY Renaud FRA

22 JENSSEN Matz William U23 NOR

23 CHAPPAZ Jules FRA

24 TAUGBOEL Haavard Solaas NOR

25 MOILANEN Niilo U23 FIN

26 EVENSEN Ansgar NOR

27 ANGER Edvin U23 SWE

28 MAKI Joni FIN

29 CHANAVAT Lucas FRA

30 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

31 SCHOONMAKER James Clinton USA

32 MOSER Benjamin AUT

33 WANG Qiang CHN

34 SCHAAD Roman SUI

35 SCHELY Theo FRA

36 STAREGA Maciej POL

37 JONSSON Olof SWE

38 YOUNG Andrew GBR

39 BURY Kamil POL

40 SOSSAU Anian GER

41 KILP Marko EST

42 BOLGER Kevin USA

43 SIMENC Miha SLO

44 KAESER Erwan SUI

45 STOELBEN Jan U23 GER

46 ERSSON George U23 SWE

47 JAGER Luke USA

48 CYR Antoine CAN

49 GRAZ Davide ITA

50 FAEHNDRICH Cyril SUI

51 CRV Vili SLO

52 SKOGLUND Maans U23 SWE

53 HIMMA Martin YC EST

54 ARNAUD Julien U23 FRA

55 MUSGRAVE Andrew GBR

56 LIEKARI Emil U23 FIN

57 MATASSOV Svyatoslav KAZ

58 BARP Elia U23 ITA

59 KOCH Will U23 USA

60 BORTSOV Konstantin KAZ

61 DREMLJUGA Karl Sebastian U23 EST

62 VIGANTS Raimo LAT

63 PERSSON Adam SWE

64 McKEEVER Xavier U23 CAN

65 McMULLEN Zanden U23 USA

66 DANIELSSON Elias U23 SWE

67 GROS Anze U23 SLO

68 KORGE Kaarel Kasper EST

69 GRANDBOIS Leo CAN

70 VOLOTKA Denis KAZ

71 SCHUMACHER Gus USA

72 KLIMIN Olzhas KAZ

73 MYHLBACK Alvar U23 SWE

74 NISKANEN Iivo FIN

75 BUGARA Robert U23 POL

76 DE CAMPO Seve AUS

77 DEYANOV Simeon BUL

78 SAULITIS Niks U23 LAT

79 LAPALUS Hugo FRA

80 LISOHOR Oleksandr U23 UKR

81 DE CAMPO Fedele U23 AUS

Foto: LaPresse