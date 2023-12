Calendario Europei nuoto 2023 oggi: orari 9 dicembre, programma, tv, streaming, italiani in gara

Oggi, sabato 9 dicembre, penultimo giorno di gare dell’edizione 2023 degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania). Un day-5 interessante nel quale l’Italia si augura di rimpinguare il proprio medagliere. Allo stato attuale delle cose, la formazione del Bel Paese ha ottenuto 1 oro, 9 argenti e 2 bronzi e l’obiettivo è quello di aumentare il numero di affermazioni.

Batterie che avranno il via con i 50 rana uomini dove Nicolò Martinenghi, Federico Poggio e Simone Cerasuolo dovranno spingere fin dal mattino nella selezione interna. A seguire Giulia D’Innocenzo e Sofia Morini nei 200 stile libero donne e Lorenzo Mora nei 200 dorso hanno nel mirino le semifinali.

Selezione interna che ci sarà anche nei 50 rana donne con Benedetta Pilato, Anita Bottazzo e Jasmine Nocentini e nei 100 stile libero uomini con Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano. A completare il quadro mattutino Thomas Ceccon e Giovanni Izzo nei 100 misti, Silvia Di Pietro e Costanza Cocconcelli nei 50 farfalla donne, gli staffettisti della 4×50 sl mixed e la coppia Luca De Tullio-Matteo Ciampi negli 800 sl.

La quinta giornata degli Europei di nuoto in vasca corta a Otopeni (Romania) sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport HD, in streaming su RaiPlay. OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale del day-5.

CALENDARIO EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023 OGGI

Sabato 9 dicembre

Sessione mattutina (dalle 08:30)

Batterie 50m rana uomini – Nicolò Martinenghi, Federico Poggio, Simone Cerasuolo

Batterie 200m stile libero donne – Giulia D’Innocenzo, Sofia Morini

Batterie 200m dorso uomini – Lorenzo Mora

Batterie 50m rana donne – Benedetta Pilato, Anita Bottazzo, Jasmine Nocentini

Batterie 100m stile libero uomini – Alessandro Miressi, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano

Batterie 100m misti uomini – Thomas Ceccon, Giovanni Izzo

Batterie 50m farfalla donne – Silvia Di Pietro, Costanza Cocconcelli

Batterie staffetta mista 4x50m stile libero – Italia

Batterie 800m stile libero uomini – Luca De Tullio, Matteo Ciampi

Sessione pomeridiana (dalle 17:00)

Finale 100m dorso donne – Margherita Panziera

Finale 200m stile libero uomini – Matteo Ciampi

Finale 100m farfalla donne – Giulia D’Innocenzo

Finale 200m rana uomini

Semifinali 200m stile libero donne

Finale 200m misti donne

Finale 50m farfalla uomini

Semifinali 100m misti uomini

Semifinali 50m rana donne

Semifinali 50m rana uomini

Semifinali100m stile libero uomini

Semifinali 50m farfalla donne

Semifinali 200m dorso uomini

Finale staffetta mista 4x50m stile libero

EUROPEI NUOTO VASCA CORTA 2023: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSport HD.

Diretta streaming: RaiPlay.

Diretta testuale: OA Sport.

Foto: LaPresse