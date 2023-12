Sci di fondo oggi in tv, 10 km Oestersund 2023: orari, programma, streaming, italiani in gara

Si concluderà oggi, domenica 10 dicembre, ad Oestersund, in Svezia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo: la seconda due giorni svedese dopo quella di Gallivare si chiuderà con le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera. Alle ore 10.15 inizierà la gara maschile, mentre alle ore 12.45 partirà la prova femminile.

Le 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD (solo gara maschile), mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play 3 (solo gara femminile), Rai Play (per la gara maschile), eurosport.it e discovery+, infine OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale dell’evento.

Per l’Italia nel complesso saranno al via nove azzurri: tra le donne saranno in gara Anna Comarella, Francesca Franchi e Caterina Ganz, mentre tra gli uomini saranno alla partenza Paolo Ventura, Simone Daprà, Francesco De Fabiani, Federico Pellegrino, Davide Graz ed Elia Barp. Di seguito il programma odierno con gli orari della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI

Domenica 10 dicembre 2023 – Oestersund (Svezia)

10.15 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera maschile – Diretta tv su Eurosport 2 HD e Rai Sport HD

12.45 10 km con partenze ad intervalli in tecnica libera femminile – Diretta tv su Eurosport 2 HD

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO SCI DI FONDO OGGI: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 HD e Rai Sport HD (solo gara maschile).

Diretta streaming: Rai Play 3 (solo gara femminile), Rai Play (per la gara maschile), eurosport.it e discovery+.

Diretta Live testuale: OA Sport.

STARTLIST 10 KM TL MASCHILE

1 SOSSAU Anian GER

2 CHAPPAZ Jules FRA

3 YOUNG Andrew GBR

4 JAGER Luke USA

5 GISSELMAN Truls U23 SWE

6 VENTURA Paolo YC ITA

7 WESTBERG Karl-Johan SWE

8 McMULLEN Zanden U23 USA

9 ARNAUD Julien U23 FRA

10 ANGER Edvin U23 SWE

11 SANDSTROEM Bjoern SWE

12 DAPRA’ Simone ITA

13 BRUGGER Janosch GER

14 BURY Dominik YC POL

15 FAEHNDRICH Cyril SUI

16 BARP Elia U23 ITA

17 HAEGGSTROEM Johan SWE

18 LEPISTO Lauri FIN

19 GRAZ Davide ITA

20 LEVEILLE Olivier U23 CAN

21 BERGLUND Gustaf SWE

22 HAGENBUCH John Steel U23 USA

23 PRALONG Candide SUI

24 JOHANSSON Leo SWE

25 BOEGL Lucas GER

26 SCHELY Theo FRA

27 OGDEN Ben USA

28 ROSJOE Eric SWE

29 BURMAN Jens SWE

30 BABA Naoto JPN

31 PATTERSON Scott USA

32 LINDHOLM Remi FIN

33 DE FABIANI Francesco ITA

34 LAPIERRE Jules FRA

35 PELLEGRINO Federico ITA

36 CYR Antoine CAN

37 MOCH Friedrich GER

38 ROETHE Sjur NOR

39 POROMAA William SWE

40 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

41 MIKAYELYAN Mikayel ARM

42 NOVAK Michal CZE

43 KLIMIN Olzhas KAZ

44 TOENSETH Didrik NOR

45 GRANDBOIS Leo CAN

46 HALFVARSSON Calle SWE

47 VIGANTS Raimo LAT

48 JOUVE Richard FRA

49 KOCH Will U23 USA

50 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

51 SIMENC Miha SLO

52 NISKANEN Iivo FIN

53 DEYANOV Simeon BUL

54 LAPALUS Hugo FRA

55 CLUGNET James GBR

56 KLEE Beda SUI

57 STOELBEN Jan U23 GER

58 MUSGRAVE Andrew GBR

59 BASHMAKOV Nail KAZ

60 ANDERSEN Iver Tildheim NOR

61 MAKI Joni FIN

62 JENSSEN Jan Thomas NOR

63 FELLNER Adam CZE

64 VERMEULEN Mika AUT

65 KOVALYOV Vladislav KAZ

66 KRUEGER Simen Hegstad NOR

67 JAY Renaud FRA

68 GOLBERG Paal NOR

69 MYHLBACK Alvar U23 SWE

70 SCHUMACHER Gus USA

71 KARPPANEN Miro FIN

72 BURY Kamil POL

73 BRYJA Sebastian U23 POL

74 VOLOTKA Denis KAZ

75 VUORINEN Lauri FIN

76 KORGE Kaarel Kasper EST

77 McKEEVER Xavier U23 CAN

78 DE CAMPO Seve AUS

79 MOSER Benjamin AUT

80 LISOHOR Oleksandr U23 UKR

81 GROND Valerio SUI

82 KILP Marko EST

83 CRV Vili SLO

84 SAULITIS Niks U23 LAT

85 GROS Anze U23 SLO

86 DE CAMPO Fedele U23 AUS

STARTLIST 10 KM TL FEMMINILE

1 KAASIKU Kaidy U23 EST

2 SVAHN Linn SWE

3 ROSENBERG Maerta U23 SWE

4 MANDELJC Anja SLO

5 HENRIKSSON Sofia SWE

6 MARCISZ Izabela POL

7 DRIVENES Julie Bjervig NOR

8 COMARELLA Anna ITA

9 SONNESYN Alayna USA

10 LUNDGREN Moa SWE

11 WEBER Anja U23 SUI

12 KREHL Sofie GER

13 DUCORDEAU Juliette FRA

14 FRANCHI Francesca ITA

15 LOHMANN Lisa GER

16 GANZ Caterina ITA

17 McCABE Novie U23 USA

18 HOFFMANN Helen U23 GER

19 KERN Julia USA

20 MATINTALO Johanna FIN

21 LAUKLI Sophia USA

22 DOLCI Flora FRA

23 JANATOVA Katerina CZE

24 PIIPPO Eveliina FIN

25 KYLLONEN Anne FIN

26 STEWART-JONES Katherine CAN

27 STADLOBER Teresa AUT

28 PERSSON Alicia SWE

29 RIBOM Emma YC SWE

30 MAKHMUTOVA Kamila KAZ

31 KALVAA Anne Kjersti NOR

32 AUZINA Kitija LAT

33 BERGANE Margrethe U23 NOR

34 LUNDGREN WIKSTROEM Josehanna U23 SWE

35 BRENNAN Rosie USA

36 KALETA Weronika POL

37 ILAR Moa SWE

38 WELLS Amelia U23 CAN

39 DIGGINS Jessie USA

40 STEPASHKINA Nadezhda KAZ

41 WENG Heidi NOR

42 OLKKONEN Tiia FIN

43 KARLSSON Frida YC SWE

44 QUINTIN Lena FRA

45 CLAUDEL Delphine FRA

46 INGESSON Lisa U23 SWE

47 CARL Victoria GER

48 SHALYGINA Kseniya KAZ

49 FINK Pia GER

50 KAASIKU Keidy U23 EST

51 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

52 SAUERBREY Katherine GER

53 WENG Lotta Udnes NOR

54 LINDSTROEM Louise SWE

55 ANDERSSON Ebba SWE

56 RYDZEK Coletta GER

57 NISKANEN Kerttu FIN

Foto: FISI / Pentaphoto