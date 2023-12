Biathlon, IBU Cup Junior 2023: Andexer e Borgula vincono le prime sprint della stagione a Pokljuka. Distanti gli italiani

Si è aperta oggi a Pokljuka con la nuova stagione dell’IBU Junior Cup 2023-2024 di biathlon. Sulle nevi slovene, le femmine hanno esordito con una sprint di 7,5 km, mentre gli uomini hanno debuttato nello stesso format ma con 10 km. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Tra le donne il successo è andato ad Anna Andexer. L’austriaca è stata perfetta al poligono e ha concluso la prova in prima posizione in 24:34.5, precedendo le francesi Voldiya Galmace Paulin, seconda a 7”2 (0+0), Fany Bertrand, terza a 20”7 (0+0), Lisa Siberchicot, quarta a 37”5 (0+0), e Celia Henaff, quinta a 51”3.

In casa Italia la migliore è stata Astrid Plosch, che con zero errori ha chiuso la gara al 17° posto a 2’11” dalla vetta. Subito dietro di lei Birgit Schoelzhorn, 18ma a 2’19” (1+1), mentre hanno terminato la prova rispettivamente in 25ma, 29ma e 47ma posizione Fabiana Carpella (+2’43” con 1+2), Francesca Brocchiero (+3’09” con 0+1) e Alice Pacchiodi (+4’25” con 0+2).

Nella gara maschile ha invece ottenuto il successo Jakub Borgula. Lo slovacco ha commesso un solo errore al tiro (nella seconda serie) e, grazie soprattutto a un buonissimo passo sugli sci, ha chiuso davanti a tutti in 28:23.7. Secondo il tedesco Linus Kesper a 10”8 (0+0), mentre ha terminato la prova al terzo posto il francese Edgar Geny a 11”4 (0+1).

Per il Bel Paese il migliore è stato Felix Ratschiller, 17° a 1’20” dalla vetta (1+0). Poco più distanti Fabio Piller Cottrer e Nicolò Betemps, rispettivamente 20° e 21° a 1’33” (0+1) e 1’34” (3+1), mentre hanno chiuso oltre la 30ma posizione tutti gli altri: 34° Davide Compagnoni a 1’54” da Borgula (1+2), 51° Cesare Lozza a 3’04” (0+3) e 56° Alex Perissutti a 3’18” (4+0).

