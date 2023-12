Sci di fondo: Norvegia vincente in staffetta a Gaellivare anche senza Klaebo. Italia, bel quarto posto

Arriva nel finale la vittoria della Norvegia nella staffetta maschile 4×7.5 km di Gaellivare, in Svezia. Il team norge, con o senza Klaebo, fa il suo: sono in questo caso Paal Golberg, Martin Loewstroem Nyenget, Simen Hegstad Krueger e Jan Thomas Jenssen a regalare un altro sorriso ai dominatori della scena globale con il tempo di 1:11’50″5.

Al secondo posto c’è Svezia I, che regge fin quasi alla fine con Johan Haeggstroem, Calle Halfvarsson, Leo Johansson ed Edvin Anger: distacco di 17″4. Completa il podio la Germania (Janosch Brugger, Albert Kuchler, Friedrich Moch, Anian Sossau) a 38″1.

La prima frazione passa praticamente senza alcuno scossone, con il gruppo totalmente compatto, perciò per vedere qualcosa di vagamente simile alla lotta bisogna aspettare la seconda. A un certo momento si vede anche De Fabiani tirare, poi a provare l’affondo è Halfvarsson, che si trascina dietro Nyenget staccando di sei secondi il gruppo nel quale si trova anche l’Italia. Al cambio i secondi diventano otto, con il terzetto a inseguire che si compone di Italia, USA I e Canada.

Krueger prova ad andarsene nei confronti di Johansson, solo per subire gli sforzi del suo stesso attacco e finire ripreso poco prima del terzo cambio. Nel frattempo, con una notevole azione, Moch si porta vicinissimo alla vetta mentre Ventura non riesce a stare con il primo gruppetto, rimanendo nel secondo. L’aggancio tedesco arriva con Sossau, che però finisce per perdere successivamente contatto mentre Barp riesce prima a condurre l’inseguimento e poi a staccare tutti. A meno di un km dal termine Jenssen lascia Anger sul posto e se ne va a portare a casa il successo finale.

Il quarto posto dell’Italia arriva con un divario di 44″3: i protagonisti sono Davide Graz, Francesco De Fabiani, Paolo Ventura ed Elia Barp. Quinta posizione per USA I con Ben Ogden, Gus Schumacher, Scott Patterson e Zanden McMullen a 45″5. Superata in volata la Finlandia (+45″7). In top ten anche Svezia II (+45″9), USA II (+58″3), Canada (+1’52″3), Repubblica Ceca (+4’18”).

Foto: LaPresse