Monobob, dominio di Lisa Bucwitz a Igls. Kaysha Love quarta, mantiene la vetta della classifica generale

Lisa Bucwitz domina la scena e fa sua la tappa di Igls-Innsbruck, secondo appuntamento della Coppa del Mondo di monobob femminile 2023-2024. Sul budello austriaco abbiamo assistito ad una gara spettacolare, con la tedesca a dettare il passo, mentre alle sue spalle quasi tutte le rivali hanno vissuto due discese l’una molto differente rispetto all’altra.

Dopo la gara austriaca, in classifica generale (dopo due prove disputate) Kaysha Love comanda con 417 punti contro i 394 di Breeana Walker ed i 393 proprio di Lisa Buckwitz. Quarta Laura Nolte con 384, quinta Melanie Hasler con 378, sesta Elana Meyers-Taylor con 376 a braccetto con Andreea Grecu. Come si può vedere, situazione ancora in completo divenire.

LA GARA

Lisa Buckwitz ha chiuso con il tempo complessivo di 1:51.17, mettendo a segno i migliori tempi di entrambe le manche (55.83 e 55.34), distanziando di 25 centesimi l’australiana Breeana Walker (55.99 e 55.43), quindi completa il podio la tedesca Laura Nolte a 30 centesimi (55.98 e 55.49). Si ferma in quarta posizione la vincitrice della tappa d’esordio di La Plagne, la statuniternse Kaysha Love, che chiude a 53 centesimi dalla vetta (56.18 e 55.52), davanti alla connazionale Elana Meyers-Taylor a 90 (56.59 e 55.60).

Sesta la romena Andreea Grecu a 1.05 da Buckwitz, settima la svizzera Melanie Hasler a 1.12, ottava la canadese Cynthia Appiah a 1.33, nona la francese Margot Boch a 1.48, mentre completa la top10 la canadese Bianca Ribi a 1.54, davanti all’austriaca Katrin Beierl, 11a a 1.69. Non va oltre la 17a posizione la nostra Giada Andreutti a 3.67 (57.77 e 57.07), mentre non ha preso il via nella seconda manche la tedesca Kim Kalicki dopo una pessima prima discesa chiusa in 15a posizione in 57.42.

A questo punto la Coppa del Mondo di monobob si prende una lunga pausa per le vacanze natalizie e tornerà in scena solamente nel fine settimana del 13-14 gennaio con la terza tappa della sua stagione, a Sankt Moritz, in Svizzera.

