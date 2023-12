Sci di fondo, Coppa del Mondo Gallivare 2023: Jessie Diggins si impone nella 10 km tl femminile. 24ma Caterina Ganz

Dominio della statunitense Jessie Diggins nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli che apre la tappa di Coppa del Mondo di Gallivare, in Svezia: in testa sin dal primo intermedio, l’americana, nuova leader della classifica generale, mette in riga le svedesi Ebba Anderson, che difende il pettorale rosso della graduatoria distance, e Moa Ilar. In casa Italia 24ma Caterina Ganz, 26ma Francesca Franchi e 41ma Anna Comarella.

In una gara condotta sin dal primo rilevamento cronometrico, con un vantaggio progressivamente sempre più alto, la statunitense Jessie Diggins vince in 24’48″3, con un margine di 23″1 sulla svedese Ebba Andersson, seconda, e di 25″6 sull’altra svedese Moa Ilar, terza.

Resta giù dal podio l’altra svedese Emma Ribom, quarta a 47″7, quinta la transalpina Delphine Claudel a 50″6, mentre il sesto posto è condiviso dalla norvegese Lotta Udnes Weng e dalla statunitense Rosie Brennan, attardate di 52″0. Ottava la norvegese Anne Kjersti Kalvaa a 56″8, mentre si sale oltre il minuto di ritardo con le none classificate a pari merito, ovvero la tedesca Victoria Karl e la norvegese Heidi Weng, che accusano un distacco di 1’02″4.

In casa Italia erano tre le azzurre al via, le quali vanno tutte a punti: si classifica in 24ma piazza Caterina Ganz, a 1’54″7, mentre termina in 26ma posizione Francesca Franchi, a 2’05″3, infine giunge al 41° posto Anna Comarella, a 3’03″2.

