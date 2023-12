Sci di fondo, Jessie Diggins domina la 10 km tl di Oestersund. Caterina Ganz 30ma

Dopo il dominio andato in scena a Gallivare, in Svezia la musica non cambia nella gara distance e così anche ad Oestersund, nella terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci di fondo, si assiste all’assolo della statunitense Jessie Diggins nella 10 km in tecnica libera con partenze ad intervalli.

In testa sin dal primo intermedio, la statunitense, che rafforza così il pettorale giallo di leader della classifica generale, mette in riga la norvegese Heidi Weng, seconda, e la tedesca Victoria Carl, terza. In casa Italia la migliore è Caterina Ganz, 30ma, proprio davanti a Francesca Franchi, 31ma, infine Anna Comarella si classifica 45ma.

Il crescendo rossiniano della nuova leader della classifica distance è inesorabile: in testa sin dal primo rilevamento cronometrico, il suo vantaggio progressivamente diviene sempre più alto, e così la statunitense Jessie Diggins vince in 27’05″6, con un divario di 23″0 sulla norvegese Heidi Weng, seconda, e di 29″1 sulla tedesca Victoria Carl, terza.

Si sale oltre il mezzo minuto di ritardo con la quarta classificata, la francese Flora Dolci, a 32″3, mentre chiude quinta l’altra statunitense Rosie Brennan, attardata di 47″4. Sesta piazza per l’altra transalpina Delphine Claudel, a 50″0.

Settima la norvegese Anne Kjersti Kalvaa a 56″8, mentre l’altra statunitense Sophia Laukli è ottava a 59″7. Si va oltre il minuto di distacco con la nona classificata, l’ex leader della classifica distance, la svedese Ebba Andersson, staccata di 1’01″7, mentre chiude la top ten l’altra svedese Emma Ribom, decima a 1’09″4.

In casa Italia le tre azzurre al via vanno tutte a punti: si classifica in 30ma piazza Caterina Ganz, a 2’10″2, proprio davanti a Francesca Franchi, 31ma a 2’13″1, mentre termina al 45° posto Anna Comarella, a 3’20″3.

Foto: LaPresse