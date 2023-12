Sci di fondo, Emma Ribom vince la sprint tc di Oestersund in Coppa del Mondo. Ganz 22ma in Svezia

Successo casalingo nella sprint in tecnica classica di Oestersund, in Svezia, gara d’apertura della terza tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2023-2024, che vede il successo nella finale femminile di Emma Ribom davanti alla norvegese Kristine Stavaas Skistad ed all’altra svedese Linn Svahn, mentre l’unica azzurra iscritta, Caterina Ganz, viene eliminata nei quarti di finale e si classifica in 22ma posizione assoluta.

La finale viene dominata dalla svedese Emma Ribom, che trionfa in 3’38″88, andando a precedere la norvegese Kristine Stavaas Skistad, seconda a 0″60, e l’altra svedese Linn Svahn, terza a 0″81. Giù dal podio le statunitensi Rosie Brennan, quarta a 2″04, e Jessie Diggins, quinta a 3″44, mentre chiude sesta l’altra svedese Moa Lundgren, a 18″85.

Nelle semifinali passano le prime quattro del mattino, ovvero le padrone di casa svedesi Linn Svahn, Emma Ribom e Moa Lundgren e la statunitense Jessie Diggins, alle quali si aggiungono la norvegese Kristine Stavaas Skistad e l’altra statunitense Rosie Brennan. Fuori, invece, l’altra svedese Frida Karlsson, quinta nella prima semifinale e nona assoluta.

Nei quarti di finale esce di scena l’unica azzurra al via: Caterina Ganz, ottava al mattino, chiude al quinto posto nella quarta serie e così si classifica in 22ma posizione assoluta. Tra le migliori delle qualificazioni restano fuori dalle semifinali le svedesi Moa Ilar, quinta al mattino, 21ma proprio davanti all’azzurra, e Maerta Rosenberg, al nono posto in qualificazione e poi sesta nella quarta serie e 26ma complessiva.

Foto: FISI/Pentaphoto