Sci di fondo, calendario Coppa del Mondo Trondheim 2023: programma, orari, tv, streaming 15-17 dicembre

La Coppa del Mondo di sci di fondo, per la sua quarta settimana, si trasferisce in Norvegia, in un luogo molto classico: Trondheim. In Norvegia ci sarà la sostanziale celebrazione del gruppo di casa, che pur non essendo coeso è il più forte in circolazione.

Saranno sei, tutto compreso, le competizioni in scena: si parte con la sprint al venerdì, per poi continuare con le due gare skiathlon al sabato e concludere con le due 10 km con partenza a intervalli alla domenica. Non si vede al maschile chi possa essere più forte del team norvegese, mentre ci sono (molte) speranze in più al femminile. L’Italia, nei fatti, si trova a doversi affidare a Federico Pellegrino.

La Coppa del Mondo di sci di fondo continuerà a Trondheim dal 15 al 17 dicembre. Tutte le gare di questi tre giorni saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2; ampia copertura anche su RaiSport nelle maniere sottoindicate. Diretta streaming su Discovery+, Eurosport.it (tutte), SkyGo, DAZN (fasi finali sprint e 10 km) e RaiPlay (RaiPlay 2 10 km maschile). OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2023

Venerdì 15 dicembre

Ore 10:00 Qualificazioni Sprint TL – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 12:15 Fasi finali Sprint TL – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

Sabato 16 dicembre

Ore 11:10 20 km Skiathlon femminile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 13:00 20 km Skiathlon maschile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

Domenica 17 dicembre

Ore 11:00 10 km TC maschile – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 13:15 10 km TL femminile – Diretta tv su Eurosport 2 e RaiSport

PROGRAMMA COPPA DEL MONDO TRONDHEIM 2023: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (tutte), RaiSport (3 gare)

Diretta streaming: Discovery+, Eurosport.it, SkyGo, DAZN (tutte), RaiPlay (le gare di RaiSport più la 10 km mashchile su RaiPlay 2)

Diretta Live testuale: OA Sport

