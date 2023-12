Pattinaggio artistico: Beccari-Guarise avanti nello short delle coppie agli Italiani 2023

Si chiude con lo spettacolo offerto da Lucrezia Beccari-Matteo Guarise la prima giornata dedicata ai Campionati Italiani 2023 di pattinaggio artistico. Sul ghiaccio di Pinerolo il team di recente formazione ha confermato il suo grande feeling con il segmento più breve, chiudendo lo short al primo posto confezionando una prestazione sopra i 70 punti.

Gli atleti seguiti da Luca Demattè e Ondrej Hotarek ha eseguito tutti gli elementi pianificati del layout, aprendo la prova con il triplo twist (livello 4) e proseguendo con un triplo toeloop in parallelo di altissimo profilo e con il triplo rittberger lanciato. Dopo aver passato in rassegna il sollevamento del gruppo 3 (livello 4), gli azzurri si sono poi cimentati nella spirale della morte, nella serie di passi e nella trottola side by side (tutte chiamate con il massimo del livello), chiudendo i conti con il punteggio di 70.09 (38.83, 31.26).

Buona prova anche per Rebecca Ghilardi-Filippo Ambrosini, al momento secondi con 66.69 (35.90, 30.79) rendendosi artefici di uno short senza particolari sbavature in cui sono riusciti a ruotare senza patemi anche l’elemento di salto in parallelo, il doppio axel in questo caso, tallone d’Achille dei nostri ragazzi.

Terza posizione infine per Anna Valesi Manuel Piazza, rimasti attardati anche a causa di una defaillance nel triplo salchow in parallelo ma comunque bravi a realizzare una performance da 57.66 (32.66, 25.00) con cui hanno regolato Irma Caldara-Riccardo Maglio, quarti in zona 55.23 (30.03, 25.20).

Ricordiamo che Sara Conti-Niccolò Macii sono stati costretti al forfait a causa di un violetto attacco influenzale della dama che non ha concesso alla coppia di prepararsi al meglio per l’evento. Il libero si svolgerà domani, sabato 23 dicembre, a partire dalle 19:50.

SHORT PROGRAM COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LPS

Leggi tutte le notizie di Pattinaggio Artistico su OA Sport...