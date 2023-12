Hockey ghiaccio, nella serata di Alps League, prosegue il cammino di Renon, vincono Unterland Cavaliers e Cortina

Sabato sera ricchissimo di match per quanto riguarda l’Alps Hockey League 2023-2024. Ben sette i match in programma, con cinque squadre di casa nostra impegnate sul ghiaccio. Arriva ancora una vittoria per Renon che supera 5-3 Jesenice nel big match della serata. Vantaggio degli ospiti con Svetina dopo 6:10, quindi pareggio immediato di Szypula al 18:14. Kumanovic riporta avanti gli sloveni al 22:33, ma Coatta in power-play al 23:36 segna il 2-2. Nel terzo sono gli stessi Szypula e Coatta a fissare il break per il 4-2, prima che Pance accorci sul 4-3 al 55:42. Nel finale Giacomuzzi chiude i conti con il 5-3 al 57:20.

Nel derby tra Unterland Cavaliers e Fassa arriva il successo per i padroni di casa con il punteggio di 4-1. Vantaggio di Wieser al 3:07, quindi raddoppio con Markkula al 5:17, prima del 3-0 di Sullmann al 10:54. Al 23:39 Egger chiude i conti con il 4-0, prima che Vigl segni la rete della bandiera al 42:14.

Cade Merano in casa contro il Bregenzerwald con il punteggio di 2-4. Sono gli austriaci a sbloccare il punteggio con Embrich al 7:00, quindi raddoppio di Zipperle al 27:32. Ritchie accorcia per Merano al 32:29, ma Ranfti riporta a +2 gli ospiti al 49:18. Di nuovo Ritchie prova a rimontare al 57:33, prima che Lipsbergs fissi il punteggio sul 4-2 al 59:26.

Cortina, infine, schianta Klagenfurt II con il punteggio di 5-1. Reti di Lacedelli (3:40), Cuglietta (20:22), Adami (24:53), Barnabò (52:08) e ancora Lacedelli (43:16). Per gli austriaci Lipptisch aveva trovato il pareggio sull’1-1 al 12:33, prima che gli ampezzani cambiassero marcia.

Negli altri incontri, gli Steel Wings Linz cadono 3-4 in casa contro Lustenau, quindi il Red Bull Salisburgo II supera per 4-2 Celje, mentre il Zeller Eisbaren piega 4-3 Kitzbuehel dopo shoot-out.

CLASSIFICA ALPS HOCKEY LEAGUE 2023-2024

1 Rittner Buam SkyAlps 20 15 3 1 1 87 46 +41 48

2 Red Bull Hockey Juniors 22 13 5 2 2 80 55 +25 45

3 EK Die Zeller Eisbären 21 11 3 4 3 85 58 +27 44

4 Wipptal Broncos Weihenstephan 20 12 4 0 4 81 55 +26 40

5 EC Bregenzerwald 21 11 5 1 4 83 64 +19 39

6 SIJ Acroni Jesenice 22 10 6 3 3 82 64 +18 39

7 S.G. Cortina Hafro 20 9 6 3 2 75 54 +21 35

8 EHC Lustenau 21 8 9 3 1 82 85 -3 31

9 Hockey Unterland Cavaliers 21 7 8 2 4 79 74 +5 29

10 EC Die Adler Stadtwerke Kitzbühel 21 6 8 3 4 67 76 -9 28

11 HC Meran/o Pircher 21 8 11 1 1 70 92 -22 27

12 Steel Wings LINZ AG 21 5 10 4 2 56 70 -14 25

13 SHC Fassa Falcons 21 4 10 5 2 63 76 -13 24

14 HC Gherdeina valgardena.it 20 5 10 3 2 56 79 -23 23

15 HK RST Pellet Celje 22 5 15 1 1 55 94 -39 18

16 EC-KAC Future Team 22 3 19 0 0 46 105 -59 9

Credit; Max Pattis