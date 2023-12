Sci alpino, Sofia Goggia racconta la vittoria: “Il gigante una base che ci voleva. Non mi aspettavo questo distacco”

Sofia Goggia ha dominato il superG della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino, andato in scena a St. Moritz, in Svizzera: nella prima gara veloce della stagione l’azzurra ha inflitto distacchi netti a tutte le avversarie, relegando a 0″95 l’austriaca Cornelia Huetter, seconda, ed a 1″02 la svizzera Lara Gut-Behrami, terza.

Il racconto di Sofia Goggia al sito della FISI: “Il superG di St. Moritz, anche in condizioni perfette, non è mai semplice. Oggi bisognava mettere la velocità nei tratti giusti e credo di averlo fatto. Sono partita un po’ lenta, come sempre, nella parte centrale dove ho fatto la differenza, in realtà mi sentivo sempre un po’ lunga, ma ero veloce e sinceramente non mi aspettavo di vincere con 95 centesimi di vantaggio“.

L’analisi dell’azzurra: “Quando sono arrivata al traguardo non ho avuto sensazioni buonissime, mi sono dovuta inventare lungo il percorso. Il percorso nel gigante l’ho dovuto intraprendere per forza, perché avevo bisogno di una base tecnica più solida. C’era la curiosità di cominciare con la velocità, le prove dei giorni scorsi sono andate abbastanza bene, e ora bisogna andare al massimo sia domani che dopodomani“.

Foto: LaPresse