Sci alpino, Sofia Goggia ammette: “Prendo il pettorale rosso, ma in discesa sono lontana dalla forma”

Sofia Goggia, per una volta, ha mancato il podio nel la discesa della Val d’Isere, valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2023-2024. Sulla pista denominata Oreiller-Killy, una delle sue preferite, la fuoriclasse bergamasca spesso ha dettato legge, ma non oggi, dato che sin da quando ha tagliato il traguardo, è uscita dal podio.

La vincitrice della medaglia d’oro ai Giochi Olimpici di PyeongChang 2018, e vice-campionessa a Pechino 2022, non è andata oltre il quarto posto a 44 centesimi da Jasmine Flury (attuale leader della classifica). La nostra portacolori ha stranamente lasciato sulla neve diversi decimi nei tratti più filanti, non riuscendo a recuperare il gap che l’elvetica le ha rifilato sin dalla parte alta.

Al termine della gara sulle nevi francesi, l’atleta classe 1992 ha raccontato le sue sensazioni ai microfoni della Rai: “Non sono al 100% della forma (per un raffreddore, ndr) e non era facile per me oggi. Anzi, ho sbagliato in un punto ben preciso, dove in teoria sarebbe necessario pennellare la curva. Poi sono anche andata lungo al terzo intermedio e ho perso velocità. Di solito, storicamente, su questa pista perdo tempo in alto e recupero in fondo. Oggi non ce l’ho fatta”.

L’azzurra prosegue nel suo racconto: “L’errore? Sono atterrata da un salto e, invece che procedere normalmente, ho sentito la gamba che mi ha ceduto leggermente. A quel punto ho capito che avevo perso troppa velocità. Ad ogni modo, al momento, sono quarta e porto a casa punti importanti per il pettorale rosso. Domani sarà la volta del superG e, come sempre, darò tutta me stessa, confidando di recuperare le energie. Non sono al massimo della mia condizione in discesa e si vede”.

