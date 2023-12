Federica Brignone: “Prendiamo troppo sul piano, ti brucia. Contenta per le curve, top-10 niente male”

Federica Brignone ha concluso al settimo posto la discesa libera di Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra ha pagato a carissimo prezzo il piano iniziale, dove ha accusato 95 centesimi di ritardo dalla svizzera Jasmine Flury. Primi due intermedi fatali per la valdostana, che poi nella seconda parte di gara è rimasta sullo stesso livello dell’elvetica e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 94 centesimi. Si tratta comunque di un buon riscontro per la nostra portacolori, che nel corso di questa stagione ha vinto i due giganti di Tremblant e che attualmente occupa il secondo posto in classifica generale.

Federica Brignone ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Paghiamo tanto nel tratto iniziale e non è che non abbiamo scivolatrici in squadra, io non lo sono ma sto cercando di lavorarci. Quello che ho preso nel secondo intermedio è il mio ritardo all’arrivo. Quando ho scoperto che avevo 94 centesimi ho detto ‘cosaaaaa?’. Sono contenta della performance, di come ho fatto le curve, sono passata dove volevo”.

Federica Brignone si è poi proiettata verso il superG che domani concluderà il fine settimana in terra francese: “Domani sono io che devo andare forte, qualsiasi cosa mettono dovrò dare il massimo. Questo è il mio miglior risultato in discesa a Val d’Isere e sono contenta. Prendiamo tutte tantissimo sul piano iniziale e ti brucia. Un’altra top-10 in discesa, per me non è niente male“.

Foto: Lapresse