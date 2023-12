Sci alpino, sempre e solo Marco Odermatt: vince sulla Gran Risa nonostante un super Zubcic

Il signore del gigante si prende ancora l’Alta Badia. Nel primo appuntamento della due giorni sulla Gran Risa, Marco Odermatt coglie la ventiseiesima vittoria della carriera in Coppa del Mondo. Si tratta della terza affermazione per lo svizzero nella località italiana, in quello che è considerato uno dei giganti più belli e difficili del Circo Bianco.

Una vittoria anche sofferta, perchè il croato Filip Zubcic si è superato nella seconda manche, mettendo grande pressione al campione elvetico. Alla fine Odermatt è riuscito comunque a conservare 19 centesimi rispetto ad uno Zubcic davvero esaltante.

Odermatt primo, Zubcic secondo, poi dietro di loro il vuoto. Infatti a completare il podio c’è Zan Kranjec, ma lo sloveno ha accusato un ritardo addirittura oltre i due secondi rispetto al vincitore (+2.26). Kranjec ha recuperato una posizione rispetto alla prima a discapito dell’austriaco Marco Schwarz, che chiude alla fine al quarto posto (+2.54)

Una bella conferma quella dell’andorrano Joan Verdù, che, dopo il podio della Val d’Isere, riesce a concludere al quinto posto (+2.67). Sesto il francese Alexis Pinturault (+2.81), che ha preceduto il norvegese Henrik Kristoffersen (+3.10) e l’austriaco Stefan Brennsteinter (+3.42). Completano la Top-10 l’americano Tommy Ford (+3.52) e lo svizzero Gino Caviezel (+3.66).

Il migliore degli italiani è Giovanni Borsotti, che chiude in quattordicesima posizione (+4.09), perdendo quattro posti rispetto alla prima manche. Diciannovesimo Alex Vinatzer (+4.72), ventiquattresimo Hannes Zingerle (+6.32). Non ha terminato la seconda manche Filippo Della Vite.

Foto: LaPresse