Sci alpino, Paolo De Chiesa esalta Federica Brignone: "Nemmeno Shiffrin ha la sua classe". E sugli sci delle svizzere...

Federica Brignone ha vinto il superG della Val d’Isere, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurra si è imposta sulla pista francese e ha così conquistato il terzo successo stagionale dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant. La valdostana ha pennellato le curve in terra transalpina, precedendo la norvegese Kajsa Vickhoff Lie e l’altra azzurra Sofia Goggia. La nostra portacolori tallona la statunitense Mikaela Shiffrin in classifica generale e si è portata a -15 da Goggia in quella di specialità.

Federica Brignone ha conquistato il 24mo successo nel massimo circuito internazionale itinerante, diventando così l’italiana più vincente di sempre in Coppa del Mondo. Lo stato di forma della 33enne è davvero encomiabile, in carriera non aveva mai vinto tre eventi prima di Natale e ora può coltivare grandi sogni, cercando di fare nuovamente centro appena tornerà in scena dopo le festività. Le doti tecniche e agonistiche dell’azzurra sono davvero sotto gli occhi di tutti e sono state evidenziate anche da Paolo De Chiesa.

L’apprezzato commentatore tenico della Rai ha espresso parole di grande elogio nei confronti della vincitrice odierna: “Nessuna ha la classe di Federica Brignone. Shiffrin ha sicuramente più tecnica, ma quella classe che ha Federica non ce l’ha neppure lei“. L’ex sciatore ha visto in Brignone quel fuoco sacro che contraddistingue le numero 1 e per certi aspetti ha anche maggior classe della sciatrice più vincente di tutti i tempi.

Paolo De Chiesa si è poi soffermato su un aspetto tecnico che ha tenuto banco nelle ultime ore: “Ancora non mi spiego come abbia fatto Federica a perdere più di 7 decimi in 14 secondi in discesa. Lei è migliorata con la scorrevolezza. Le svizzere potrebbero aver trovato qualcosa con gli sci, perché sono andate davvero fortissimo. Non è il fluoro, ma forse qualcosa c’è“.

