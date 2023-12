Federica Brignone tallona Shiffrin nel Prize Money Ranking! Quanti soldi ha guadagnato in stagione

Federica Brignone ha infilato la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo. L’azzurra si è imposta nel superG della Val d’Isere dopo la doppietta firmata nei giganti di Tremblant, riuscendo a portarsi ad appena 63 punti di distacco dalla statunitense Mikaela Shiffrin in classifica generale. La valdostana ha pennellato delle linee davvero magistrali sulla neve francese, a dimostrazione di una forma davvero magistrale che le sta permettendo di ottenere risultati fantasmagorici.

La 33enne ha l’ardore, la voglia, la grinta di una ragazzina, combinate con l’esperienza e la caratura agonistica di un’autentica veterana. Il tris di successi ha avuto anche un interessante impatto economico, visto che ogni affermazione le ha permesso di portare a casa 47.000 franchi svizzeri (circa 49.600 euro).

A questi importi si sommano anche i 22.000 franchi per il secondo posto nel gigante di Soelden, i 12.000 franchi per la terza piazza nella discesa di St. Moritz, i 7.000 franchi per la quinta posizione nel superG di St. Moritz, i 7.500 franchi per il sesto posto nel gigante di Killington e i 4.000 franchi per l’ottavo posto nella discesa della Val d’Isere.

Il totale parla dunque di 193.500 franchi svizzeri (circa 204.100 euro) guadagnati in questo avvio di stagione (11 gare disputate), tanto da essere seconda nel Prize Money Ranking, ovvero la classifica stilata ufficialmente dalla Federazione Internazionale degli Sport Invernali riguardante i guadagni ottenuti per risultati sportivi. Federica Brignone è in scia a Mikaela Shiffrin, che ha messo da parte 215.000 franchi (circa 226.800 euro) in queste prime uscite dell’annata agonistica.

PRIZE MONEY RANKING SCI ALPINO

1. Mikaela Shiffrin 215.000 franchi svizzeri (circa 226.800 euro)

2. Federica Brignone 193.500 franchi svizzeri (circa 204.100 euro)

3. Lara Gut 150.300 franchi svizzeri (circa 158.500 euro)

4. Petra Vlhova 118.700 franchi svizzeri (circa 125.200 euro)

5. Sofia Goggia 104.000 franchi svizzeri (circa 109.700 euro)

Foto: Lapresse