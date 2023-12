Biathlon, Johannes Boe trionfa anche nella mass start a Lenzerheide. Tommaso Giacomel nono

Johannes Boe concede il bis a Lenzerheide (Svizzera), nell’ultima prova valida per la terza tappa della Coppa del Mondo 2023-2024 di biathlon. Dopo il successo di ieri nella pursuit, il norvegese classe 1993 disputa un’altra grande gara e trionfa anche nella mass start (la prima stagionale) davanti ai connazionali Johannes Dale-Skjevdal e Tarjei Boe. Per J. Boe si tratta della 94ma vittoria in carriera in Coppa del Mondo, mentre per la Norvegia maschile questa è la seconda tripletta consecutiva in seguito a quella di ieri.

Davvero strepitosa soprattutto la seconda parte di gara di J. Boe. Dopo aver inseguito i primi per buona parte della prova a causa di due errori tra la prima e la terza serie, il classe 1993 cambia ritmo, raggiunge i connazionali T. Boe, Dale e Soerum prima dell’ultimo poligono e grazie allo zero veloce nell’ultima serie si prende la vittoria.

A fine gara è di 35:00.1 il tempo di J. Boe, che si impone dunque con un vantaggio di 14”6 su Dale, secondo con un doloroso errore nell’ultimo poligono dopo l’ottimo 15/15 delle prime tre serie (con il 20/20 sarebbe molto probabilmente arrivata la vittoria), e 21”8 su T. Boe, terzo anche lui con un solo bersaglio mancato nell’ultima serie. Quarto a 43”5 lo svedese Martin Ponsiluoma (2+0+0+1), mentre chiude la top five l’altro norvegese Vetle Sjaastad Christiansen, quinto a 49”8 (1+1+1+0).

Sesto a 51”1 il norvegese Vebjoern Soerum (1+0+0+2) e settimo a 58”1 il tedesco David Zobel, bravo a vincere la grande volata contro il ceco Michal Krcmar, ottavo a 58”2 (0+1+0+0), l’italiano Tommaso Giacomel, nono a 58”3 (1+2+0+1) dopo una grande seconda parte di gara (peccato soltanto per l’errore nell’ultima serie, perché senza di quello sarebbe potuto arrivare anche un quinto posto), il lettone Andrejs Rastorgujevs, decimo a 58”9 con lo zero, e il francese Fabien Claude, 11° a 1’00” (1+0+1+0). Per quanto riguarda gli altri azzurri oltre a Giacomel, termina in 19ma posizione a 1’23” Didier Bionaz (per lui pesano i tre errori in piedi in seguito al 10/10 a terra), mentre conclude la gara in 22ma piazza a 1’26” (1+1+1+1) Lukas Hofer.

Grazie a questa vittoria, J. Boe rafforza la leadership in classifica generale portandosi a 484 punti e allungando dunque sul +73 rispetto al fratello Tarjei, secondo con 411, e sul +118 su Dale, terzo con 366. Primo degli italiani Giacomel, 13° con 228 e ancora primo nella classifica riservata agli Under 25.

