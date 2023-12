Sci alpino, Marco Odermatt concede il bis in Alta Badia. Borsotti mai così bene dal 2015

Semplicemente di un’altra categoria. La vittoria era già al sicuro dopo la prima manche, ma Marco Odermatt ha voluto lasciare il segno anche nella seconda, distanziando tutti i rivali di oltre un secondo. Lo svizzero concede il bis in Alta Badia, trionfando per la quarta volta in carriera sulla Gran Risa e centrando la quindicesima vittoria negli ultimi venti giganti, tutti comunque conclusi almeno sul podio.

Numeri da marziano, da fenomeno assoluto e dominatore incontrastato della specialità. Odermatt non sembra davvero poter avere dei rivali in gigante e particolarmente sulla Gran Risa, una pista sulla quale l’elvetico riesce sempre ad esaltarsi e a mostrare tutto il suo immenso talento.

In seconda posizione conclude Marco Schwarz, ma con un distacco sopra il secondo (+1.05). L’austriaco, però, si conferma sempre tra i migliori, riuscendo a tenere aperta la lotta per la classifica generale di Coppa del Mondo, dove altrimenti ci sarebbe un monologo di Odermatt.

Sul podio ci sale anche lo sloveno Zan Kranjec (+1.22), mentre ci scende rispetto alla prima manche il croato Filip Zubcic (+1.36), che ha commesso troppi errori nella seconda prova, non riuscendo a confermarsi dopo la splendida prestazione nel primo gigante di ieri.

Enorme il distacco del quinto classificato, il francese Alexis Pinturault, che addirittura accusa 2.37 dal vincitore. Dietro al transalpino si sono piazzati i norvegesi Atle Lie McGrath (+2.61) ed Henrik Kristoffersen (+2.67) e lo svizzero Loic Meillard (+2.68).

Giovanni Borsotti conclude al nono posto (+3.08) e ritorna in Top-10 in gigante addirittura otto anni dopo l’ultima volta, quando era stato sesto in Val d’Isere nel 2015. Sicuramente un bel regalo di compleanno per Borsotti, che anche ieri era stato il migliore degli azzurri. A completare i primi dieci c’è un altro norvegese, Alexander Steen Olsen (+3.29).

Tredicesimo posto per Filippo Della Vite (+3.57), che ha dato sensazioni migliori nella seconda manche rispetto alla prima. Alex Vinatzer va a punti per il terzo gigante consecutivo ed è ventunesimo (+5.01), mentre Luca de Aliprandini chiude al 24° posto (+5.35).

Odermatt comanda a punteggio pieno la classifica di gigante (300 punti) davanti a Schwarz (210) e Zubcic (180). Lo svizzero precede l’austriaco anche in quella generale, con Odermatt a 456 punti e Schwarz a 364. Prima di Natale, però, c’è lo slalom di Madonna di Campiglio e dunque l’austriaco potrebbe passare le feste anche con indosso il pettorale rosso.

