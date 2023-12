Sci alpino, la mission impossible di Marco Schwarz: resta in scia a Odermatt e ora punta sullo slalom…

Dopo le prime sette gare della stagione, è rimasto un solo vero possibile avversario per Marco Odermatt in ottica classifica generale della Coppa del Mondo maschile 2023-2024 di sci alpino. Stiamo parlando ovviamente di Marco Schwarz, attualmente secondo dopo il doppio gigante della Gran Risa con un distacco di 92 punti.

Il 28enne austriaco, tra pochi giorni, avrà addirittura la possibilità di effettuare il sorpasso con un eventuale successo nello slalom in notturna di Madonna di Campiglio. Il nativo di Villach, per tenere il passo del fuoriclasse svizzero sulla lunga distanza dell’intero inverno, deve tornare a fare la differenza proprio tra i pali stretti (unica specialità in cui è assente Odermatt) confermando nel frattempo i suoi grandi progressi in velocità e le sue ottime prestazioni in gigante.

Una missione quasi impossibile per Schwarz, chiamato ad un’impresa titanica per strappare la Sfera di Cristallo al fenomenale sciatore elvetico. Se quest’ultimo dovesse però concedere qualcosa, incappando qua e là in qualche passo falso, allora l’oro mondiale di Cortina 2021 in combinata potrebbe davvero sognare in grande nel caso in cui riuscisse a mantenere la forma attuale per i prossimi tre mesi.

Va rimarcato come, fino a questo momento, Odermatt stia viaggiando con una stratosferica media di 76 punti a gara (senza considerare ovviamente gli slalom) contro i 52 punti a competizione di Schwarz. L’austriaco ha chiaramente il vantaggio di competere in una specialità in più rispetto al detentore della Coppa del Mondo generale, con un’incognita aggiuntiva legata al calendario e alle possibili cancellazioni causa maltempo soprattutto in velocità.

Foto: Lapresse