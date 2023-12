Sci alpino, Filippo Della Vite: “Mi accontento di quello che porto a casa, devo trovare fiducia”

Filippo Della Vite ha chiuso al tredicesimo posto il gigante dell’Alta Badia, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. L’azzurro ha sofferto sulla pista Gran Risa, accusando un ritardo di 3.57 dal vincitore Marco Odermatt. Il 22enne si è fermato a 28 centesimi dalla top-10, risultando il secondo italiano al traguardo visto che Giovanni Borsotti ha chiuso in nona posizione a 3.08.

Si tratta della prima gara portata a termine in stagione, dopo non aver concluso la seconda manche ieri in Alta Badia e il 9 dicembre in Val d’Isere. Non stiamo ammirando la miglior versione del nostro portacolori, che nella parte finale della scorsa stagione portò a casa un quinto, un sesto e un settimo posto.

Filippo Della Vite ha analizzato la propria prestazione ai microfoni della Rai: “Ho fatto una discreta manche, sono stato abbastanza accorto e attento. Mi accontento di quello che porto a casa. Sono arrivato al traguardo per la prima volta in stagione, ho concluso una gara ed è un punto di partenza. Devo trovare fiducia e tornare a sciare come so fare, il risultato verrà“.

Foto: Lapresse