Sci alpino, i precedenti di Dominik Paris a Bormio: il maestro della Stelvio vuole scrivere nuovi record

Buon Natale a tutti. Mentre siamo tutti impegnati tra aperture di regali e preparazioni culinarie assortite, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2023-2024 si prepara per la prossima tappa della stagione. Come tradizione si correrà a Bormio dove, a partire dalla giornata di domani, inizierà il lungo fine settimana della “Stelvio”.

Sulla splendida e durissima pista valtellinese vedremo in azione gli specialisti della velocità per una discesa e un superG, per il consueto appuntamento che va a fare calare il sipario sull’annata sportiva. Su questo tracciato negli ultimi anni c’è stato un solo grande dominatore: Dominik Paris. L’atleta azzurro, infatti, ha vinto in ben 7 occasioni a Bormio, dimostrando di avere un feeling speciale con il Canalino Sertorelli, i Prati del Ciuk o il salto di San Pietro.

Andiamo, quindi, a ripercorre con la memoria i precedenti di Dominik Paris sulla Stelvio. L’esordio arriva il 29 dicembre 2010 con un 17° posto nella discesa vinta dall’austriaco Michael Walchofer. Molto meglio nella discesa del 29 dicembre 2011 con l’altoatesino che termina in nona posizione nella gara che vede il successo dello svizzero Didier Defago. Il 29 dicembre 2012 arriva la prima vittoria di “Domme” ella discesa chiusa a pari merito con l’austriaco Hannes Reichelt, mentre è terzo ad un solo centesimo il norvegese Aksel Lund Svindal.

Salto in avanti di 5 anni, e ancora una vittoria per il nativo di Merano. Il 28 dicembre 2017, infatti, trionfa davanti allo stesso Aksel Lund Svindal, mentre è terzo il suo connazionale Kjetil Jansrud. Il giorno dopo, invece, non porta a termine la combinata, uscendo nella parte di slalom. Nell’edizione successiva, arriva addirittura una doppio successo per il carabiniere di Merano. Il 28 dicembre 2018, infatti, è doppietta azzurra davanti a Christof Innerhofer, mentre nella giornata successiva arriva la vittoria nel superG davanti a Matthias Mayer e Aleksander Aamodt Kilde.

Nel 2019 altre due vittorie per il nostro alfiere. Successo nella discesa del 27 dicembre 2019 davanti a Beat Feuz e Matthias Mayer, quindi bis davanti a Urs Kryenbuehl e Beat Feuz. Nella combinata del 29 dicembre, invece, chiude in 26a posizione. Passiamo all’edizione del 2020, nella quale “Domme” non va oltre un 18° posto nel superG del 29 dicembre 2020 e un quarto in discesa.

Decisamente meglio nell’edizione successiva con il successo nella discesa del 28 dicembre 2021 davanti a Marco Odermatt e Niels Hintermann, mentre nel superG del 29 dicembre chiude in 24a posizione. Un anno fa, invece, l’azzurro rimane a bocca asciutta dato che la discesa va a Vincent Kriechmayr, mentre il superG lo vince Marco Odermatt con il nostro alfiere che non centra nemmeno il podio.

Foto: Pentaphoto

