Sci alpino, i convocati dell’Italia per le gare di Bormio. Presentissimo Dominik Paris

La Coppa del Mondo maschile vivrà il suo ultimo appuntamento del 2023 ancora in Italia. Come sempre alla fine dell’anno si corre a Bormio, in una classicissima del Circo Bianco. La Stelvio è pronta ad ospitare una due giorni tutta dedicata alla velocità, con in programma una discesa il 28 ed un superG il 29.

Un appuntamento attesissimo dai colori azzurri e soprattutto da Dominik Paris, che è il vero “Signore della Stelvio”. In carriera l’altoatesino ha trionfato per sette volte a Bormio, sei delle quali in discesa, in una pista davvero amatissima dal nativo dal campione azzurro. Inoltre Paris arriva assolutamente galvanizzato dalla prima vittoria sulla Saslong in Val Gardena e Dominik può mettere nel mirino proprio a Bormio la vetta nella classifica di specialità.

Oltre a Paris, il direttore tecnico Massimo Carca, ha convocato altri nove atleti: Christof Innerhofer, Florian Schieder, Mattia Casse, Nicolò Molteni, Benjamin Alliod, Pietro Zazzi, Giovanni Franzoni, Giovanni Borsotti e Guglielmo Bosca.

Bisogna ricordare che l’Italia potrà schierare otto atleti in discesa libera e nove in superG (compreso Schieder che ha il posto fisso). Potrebbero essere decisive le prove cronometrate dei giorni prima (26 e 27) per decretare chi sarà a gareggiare.

FOTO: LaPresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...