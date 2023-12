Sci alpino: Goldberg precede Kilde nella prima prova in Val Gardena. Nono Paris

L’americano Jared Goldberg sorprende nella prima prova cronometrata della discesa della Val Gardena. Lo statunitense ha concluso con il tempo di 2’02”19 con un vantaggio di 25 centesimi sul grande favorito di questa due giorni di gare sulla Saslong, il norvegese Aleksander Aamodt Kilde.

In terza posizione ha concluso lo svizzero Stefan Rogentin (+0.37), che ha preceduto il tedesco Simon Jocher (+0.39), altra sorpresa di questa prima prova con il pettorale 32. Al quinto posto si è classificato l’austriaco Daniel Hemetsberger (+0.59) davanti a un altro tedesco, Romed Baumann (+0.61).

Al settimo posto si trova lo svizzero Marco Odermatt (+0.77), che ha probabilmente messo nel mirino il superG di venerdì. Ottavo il francese Cyprien Sarrazin (+0.82) davanti a Dominik Paris (+0.95). Si tratta comunque di una buona prova per l’altoatesino che non ha un grande feeling con la Saslong, avendo conquistato solamente due podi in carriera ed entrambi nel 2014. Completa la Top-10 il transalpino Nils Allegre (+0.96).

Spicca il dodicesimo posto dell’austriaco Marco Schwarz (+1.21), grande rivale di Odermatt e Kilde per la classifica generale e ormai sempre più a suo agio nelle prove veloci. Altri tre italiani tra i primi venti: 13° Mattia Casse (+1.47), 16° Florian Schieder (+1.80) e 19° Guglielmo Bosca (+2.10).

Più attardati gli altri azzurri: Christof Innerhofer (+2.88), Nicolò Molteni (+3.71), Benjamin Jacques Alliod (+4.85). Non sono partiti Giovanni Franzoni e Giovanni Borsotti.

FOTO: FISI/Pentaphoto