Sci alpino, Filippo Della Vite: “Non sono partito bene, tracciato meno dispendioso degli anni scorsi”

Una prova non eccezionale per Filippo Della Vite sulla Gran Risa: il giovane bergamasco non è riuscito ad esprimere il meglio del suo potenziale specie nella parte alta della pista, chiudendo a 2″27 di ritardo da Marco Odermatt con il pettorale 9. Servirà una gran seconda manche per assicurarsi quantomeno una top 10 che sarebbe di prestigio in una grande classica come l’Alta Badia.

Queste le sue impressioni ai microfoni di Rai Sport dopo la sua prestazione: “L’atmosfera è veramente bellissima in questo contesto, qua è sempre così. Tutto questo tifo è chiaro che mi carica tanto, avere il tifo dalla tua dalla partenza all’arrivo è sempre molto stimolante“.

“E’ stata una prima manche un po’ a tratti. Sono partito e non sono riuscito a trovare il feeling giusto, non riuscivo a trovare la giusta aderenza con lo sci e non sono riuscito a fare una curva decente soprattutto nella prima parte. Poi invece mi sono ripreso, prendendo un po’ più di ritmo e sono riuscito a portare a casa una discreta manche. Il tracciato è dispendioso, ma secondo me c’è meno curva rispetto agli scorsi anni, forse un po’ per la neve che era migliore“.

Foto: Lapresse