Sci alpino, doppietta austriaca nella discesa maschile di Coppa Europa a Santa Caterina. Buzzi ai piedi del podio

Dopo che il meteo ieri ha impedito di gareggiare, finalmente oggi si è aperta la stagione di velocità anche in Coppa Europa. A Santa Caterina Valfurva (Sondrio) è andata in scena la prima discesa libera maschile del primo circuito continentale per importanza. Dopo una gara magnifica sulla meravigliosa pista “Deborah Compagnoni”, davanti a tutti due austrici con Vincent Wieser primo in 1’22″62 e Manuel Traninger secondo, completa il podio lo svizzero Livio Hiltbrand; Buzzi 4° ad un soffio dai primi tre.

Wieser, giovane classe 2002, con il successo odierno trova la prima affermazione in carriera in Coppa Europa, in un circuito che prima d’ora non lo aveva mai visto neanche entrare in top-10. L’austriaco ha fatto la differenza sul suo connazionale Traninger nella parte centrale di gara, limitando i danni in alto e piazzando il secondo miglior tempo nell’ultimo settore. Traninger paga dazio proprio nel mezzo della pista, accumulando lì quasi tutti i 49 centesimi che al traguardo lo separano dalla vittoria. Primo podio nel circuito anche per il classe 2003 Hiltbrand, con lo svizzero che all’arrivo è terzo a +0.57 dalla testa.

Si ferma ad un centesimo dal podio Emanuele Buzzi, 4° (+0.58) e miglior italiano al traguardo. L’azzurro classe 1994, che può vantare anche dei piazzamenti in top-10 in Coppa del Mondo, paga eccessivamente caro l’ultimo intermedio, dove fa registrare il decimo tempo perdendo 53 fondamentali centesimi dopo aver pennellato i primi due terzi di gara.

L’Austria fa comunque da padrona con cinque sciatori tra i primi 10 al traguardo: in 5a e 6a posizione Stefan Rieser (+0.71) e Felix Hacker (+0.80), altri due rappresentanti del Winder Team; 7° posto a sorpresa per lo statunitense Wiley Maple (+0.91), sceso con il pettorale trentuno; ottava piazza per il francese Victor Bessiere (+0.93); nono l’elvetico Remi Cuche (+1.08) e a completare la top-10 l’austriaco Stefan Eichberger (+1.12).

Era foltissimo il gruppo azzurro al via, ma solo in altri tre oltre a Buzzi sono entrati in zona punti: 16° Marco Abbruzzese (+1.54), 20° Matteo Franzoso (+1.74) e 30° Max Perathoner (+2.34). A ridosso dei primi trenta il giovane 2004 Gregorio Bernardi (31mo a +2.35), nome da seguire per il prossimo futuro della velocità italiana. Domani seconda discesa a Santa Caterina, messa in calendario dopo quella cancellata ieri al posto del superG originariamente in programma.

Foto: FISI/Pentaphoto