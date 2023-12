Sci alpino, cosa è successo a Marco Schwarz: infortunio per l’austriaco?

Marco Schwarz si è presentato da leader della Coppa del Mondo generale alla discesa libera di Bormio. L’austriaco aveva infatti vinto lo slalom di Madonna di Campiglio, andato in scena lo scorso 22 dicembre, e aveva così operato il sorpasso nei confronti dello svizzero Marco Odermatt per appena otto punti. La lotta per la conquista della Sfera di Cristallo sembrava decisamente appassionante, tra un fuoriclasse del gigante (formidabile anche in superG e in discesa) e un polivalente capace di esprimersi al meglio in quattro specialità, ma sulla pista Stelvio si è consumato un episodio che ha nei fatti indirizzato l’intera stagione.

Marco Shwarz è infatti caduto poco dopo il secondo rilevamento, quando aveva 13 centesimi di ritardo dal francese Cyprien Sarrazin. L’austriaco è finito nelle reti e la gara è stata interrotta. Non sembrava un brutto scivolone, invece l’atleta è rimasto a lungo a terra, riuscendo a rialzarsi soltanto con il supporto di addetti alla pista e personale medico. Marco Schwarz è stato portato via a braccio e in quel frangente non riusciva ad appoggiare a terra il piede destro. Lo sciatore era visibilmente dolorante e in quel frangente gli è stato anche fasciato il ginocchio destro.

Marco Schwarz è stato trasportato in elicottero verso l’ospedale più vicino. Nel corso del pomeriggio si sottoporrà a tutti gli accertamenti del caso e si conoscerà l’entità dell’infortunio: c’è il concreto rischio che si tratti di un problema fisico di rilevante entità e sembra che la lotta per la Coppa del Mondo generale sia finita proprio oggi.

Foto: Lapresse

