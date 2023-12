VIDEO Dominik Paris cade nella discesa di Bormio: errore sulla Carcentina, addio podio

Dominik Paris è caduto durante la discesa libera di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Lo sciatore italiano inseguiva l’ottavo successo in carriera sulla mitica pista Stelvio (in passato si è imposto per sei volte in discesa libera e una in superG), ma ha commesso un errore sulla Carcentina dopo un buon avvio. L’altoatesino era reduce dal successo in Val Gardena ed era in piena lotta per la conquista della Sfera di Cristallo di specialità, ma questo stop rischia di compromettere la rincorsa.

L’azzurro aveva incominciato al meglio la gara, passando al secondo intermedio con 19 centesimi di vantaggio sul francese Cyprien Sarrazin. Il nostro portacolori si è inclinato troppo in una curva verso destra, è passato sopra a un piccolo dosso e gli è partito l’interno, cadendo così sulla neve. Fortunatamente non si è fatto nulla e non ci sono acciacchi fisici,. Per onor di firma ha deciso di proseguire la gara e ha tagliato il traguardo con un ritardo di 6.72.

Di seguito il VIDEO della caduta di Dominik Paris nella discesa di Bormio, prova valida per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Domani ci sarà una pronta occasione di riscatto con il superG di Bormio, ultima gara dell’anno solare. A gennaio poi ci sarà spazio per le grandi classiche della velocità come Wengen e Kitzbuehel.

VIDEO CADUTA DOMINIK PARIS

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sci Alpino su OA Sport...