Sci alpino: cancellato lo slalom maschile a Val D’Isere. Non c’è pace per la Coppa del Mondo

Il meteo continua a colpire la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara di slalom prevista per la giornata odierna in Val D’Isere è stata ufficialmente cancellata dopo che una forte nevicata, unita alla pioggia, si è abbattuta nella località francese rendendo la pista impraticabile

“A causa delle attuali condizioni della pista dopo la pioggia e la neve della scorsa notte – si legge nel comunicato diffuso dalla FIS – per garantire la sicurezza e l’equità dei corridori, la giuria insieme al CO ha deciso di annullare lo slalom maschile di oggi”.

Sembra non esserci pace dunque per la competizione itinerante maschile che, ad oggi, può contare soltanto di due gare svolte con regolarità: lo slalom di Gurgl e il gigante di Val D’Isere andato in scena soltanto ieri.

Ricordiamo che anche il superG di sci alpino femminile è stato cancellato, sempre a causa delle condizioni meteorologiche avverse.

