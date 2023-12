Sci alpino, spostata la partenza del superG femminile di St. Moritz

Il meteo aveva dato una tregua, ma oggi è tornato a mettere i bastoni tra le ruote alla Coppa del Mondo di sci alpino. Oggi a St. Moritz era in programma un superG femminile alle 10.30, tuttavia la partenza è stata già spostata alle 11.00 a causa della forte nevicata che si è abbattuta sulla località svizzera nella notte.

Peraltro, altro fattore da considerare, in mattinata sono attese anche forti raffiche di vento, con punte fino a 50 km/h. L’intensità dovrebbe però andare a scemare intorno ad ora di pranzo/primo pomeriggio: si deciderà di attendere così a lungo pur di disputare la gara?

Quello odierno sarebbe il secondo superG previsto a St. Moritz dopo la competizione di venerdì vinta da Sofia Goggia, mentre la discesa di ieri ha visto la bergamasca inchinarsi per 15 centesimi all’americana Mikaela Shiffrin.

Ricordiamo che una forte nevicata ha portato anche allo spostamento di mezz’ora dello slalom maschile in Val d’Isere (Francia): la nuova partenza è stata dunque fissata alle 10.00 per la prima manche, mentre la seconda è confermata per le 13.00.

Foto: LaPresse