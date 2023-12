Sci alpino, cancellata la seconda prova cronometrata di discesa in Val Gardena: neve fresca sulla Saslong

Non ci sarà la seconda prova cronometrata di discesa maschile in Val Gardena, tappa della Coppa del Mondo di sci alpino. La “maledizione” del meteo infausto per gli uomini-jet colpisce ancora. Sì, perché dieci centimetri di neve fresca, parecchio umida, hanno costretto gli organizzatori e la giuria a cancellare il secondo training in programma sulla Saslong.

Si era compreso che oggi sarebbe stata dura, visto l’anticipo di 75′ rispetto all’orario originario. Il via della prova, infatti, era previsto alle 11.45, ma visto l’arrivo della perturbazione nevosa si era deciso di iniziare alle 10.30. Tuttavia, questa decisione non è stata tale da consentire la disputa della discesa. Di conseguenza, il secondo e ultimo training non andrà in scena.

A questo punto gli sciatori e i tecnici si baseranno sui riferimenti avuti nel corso della prova cronometrata di ieri, nello stesso tempo gli addetti alla pista lavoreranno al meglio per presentarla nelle migliori condizioni possibili, in vista di domani, con il “trittico” in Val Gardena che avrà il suo principio. Due discese giovedì e sabato e un superG venerdì, con gli atleti che sperano di poter competere.

Saranno otto gli azzurri al cancelletto domani, con Dominik Paris (nono nell’unica prova cronometrata), Mattia Casse, Florian Schieder, Christof Innerhofer, Guglielmo Bosca, Pietro Zazzi, Nicolò Molteni e il debuttante Benjamin Jacques Alliod. Ricordiamo che lo statunitense Jared Goldberg aveva ottenuto il miglior tempo nell’unico training, precedendo il grande favorito della vigilia, Aleksander Aamodt Kilde.

Foto: LaPresse