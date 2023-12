LIVE Sci alpino, Seconda prova Val Gardena 2023 in DIRETTA: gli azzurri studiano le linee sulla Saslong

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche ed amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera della Val Gardena, primo allenamento in previsione del trittico di gare veloci valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino maschile. Dopo il primo assaggio di ieri, oggi è l’ultima occasione di affinare gli ultimi dettaglia, studiare le linee migliori in vista dello speed opening maschile stagionale.

La Saslong ieri si è confermata per quello che dice la sua storia: americani velocissimi e tanti atleti racchiusi in pochi decimi, se non centesimi. Il miglior tempo l’ha stampato lo statunitense Jared Goldberg in 2’02″19, con tutti i big in agguato. Non ha forzato per niente Kilde nella parte a lui più congeniale, quella alta, ma ha impressionato da metà pista in giù facendo alla fine segnare il secondo tempo. Messaggio lanciato dal favorito d’obbligo, ma raccolto alla grande dai suoi avversari. Svizzeri molto veloci, con Marco Odermatt ottimo settimo; austriaci altrettanto pericolosi con un Kriechmayr più vicino alle zone alte di classifica rispetto alle sue solite prove cronometrate. Vedremo se oggi qualcuno proverà a lanciare un segnale ancora più forte, o se ci si terrà le cartucce tutte per le gare.

Attenzione al meteo, che non lascia così tranquilli sulla possibilità di svolgere questa seconda prova (ma per il resto della settimana non ci dovrebbero essere problemi). La prova di oggi serve per confermare le buone cose di ieri per l’Italia, che ieri ha piazzato quattro propri alfieri nella top-20. Nonostante sulla Saslong non si sia mai trovato a proprio agio, Dominik Paris ieri è riuscito a sciare bene e con buona risposta del cronometro, anche se con ampi margini di miglioramento. Chi c’è ormai sempre nelle parti alte della classifica è Mattia Casse, desideroso di fare il bis quest’anno dopo il primo podio ottenuto la scorsa stagione, magari scalando uno o due gradini. Florian Schieder può essere un outsider di lusso, così come un Guglielmo Bosca assai in forma. Al cancelletto saranno in otto, e saranno quelli che formeranno anche la squadra nelle gare ufficiali, senza quindi bisogno di selezione interna.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del secondo training verso le discese libere maschili della Val Gardena, in programma giovedì e sabato in un weekend che prevede anche un superG; tutte gare valide per la Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. È l’ultima occasione di provare le linee prima di fare veramente sul serio. L’inizio della prova, anticipato rispetto a ieri, è previsto per le 10.30, buon divertimento e buono sci a tutti!

