Snowboard: a Carezza inizia la Coppa del Mondo di parallelo, Maurizio Bormolini e l’Italia se la giocano

Parte con la doppia tappa italiana, tra Carezza e Cortina, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo. L’Italia è reduce dalla beffa al maschile dello scorso anno, quando Maurizio Bormolini è arrivato a soli quattro punti da una sfera di cristallo che sembrava essere quasi in tasca.

Il lombardo ci riproverà e partirà nuovamente tra i possibili favoriti per il titolo: fortissimo in PSL, ha cambiato passo anche in PGS e sembra aver trovato la regolarità giusta per giocarsi la graduatoria generale. In casa azzurra occhio anche a Roland Fischnaller che nonostante i 43 anni non si arrende e continua a combattere come un ragazzino. Altra carta da giocare per il Bel Paese è quella di Edwin Coratti.

I rivali arrivano soprattutto dall’Austria. A partire dal detentore del titolo, Fabian Obmann, esploso definitivamente nella passata stagione, passando per l’altro veterano del circuito Andreas Prommegger.

Da seguire anche il polacco Oskar Kwiatkowski, mostruoso in quel di Bakuriani a marzo quando si è andato a prendere il titolo iridato. Pericolosi anche l’elvetico Dario Caviezel ed il sudcoreano Lee Sang-ho.

Foto: FISI/Pentaphoto