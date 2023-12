Sci alpino, a rischio anche le gare di St. Moritz? Meteo poco incoraggiante

Prosegue la battaglia tra il meteo ed il Circo Bianco, specialmente per quanto riguarda le gare veloci della Coppa del Mondo 2023-2024 di sci alpino. Focalizzandoci in questo frangente solo sul settore femminile, il maltempo sembra infatti in agguato anche questo weekend a St. Moritz in occasione del nuovo Speed Opening dell’inverno per il circuito maggiore.

Dopo la cancellazione delle competizioni previste oltre due settimane fa a Zermatt-Cervinia, il debutto ufficiale delle donne jet è stato posticipato proprio questo fine settimana sulla “Corviglia”, che dovrebbe ospitare due Super-G (venerdì e domenica) ed una discesa libera (sabato). Purtroppo il condizionale d’obbligo, considerando i precedenti più recenti e le previsioni meteo.

In base alle proiezioni attuali le giornate più complicate sarebbero quelle del venerdì (fitta nevicata al mattino) e della domenica (forte vento, con raffiche di oltre 40 km/h), mentre la situazione sembra buona verso la discesa del sabato. Sarà dunque molto importante monitorare l’evoluzione del meteo nelle prossime ore, per capire se ci potranno essere o meno le condizioni per disputare tutte le gare in programma.

Foto: Lapresse