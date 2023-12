Schumacher, la Bild rivela alcune terapie a cui sta venendo sottoposto il pilota

Sono ormai trascorsi dieci anni esatti dal drammatico incidente sulla neve che ha cambiato la vita di Michael Schumacher. Il 29 dicembre 2013 il sette volte Campione del Mondo di F1 cadde mentre stava sciando a Meribel. Da quel momento le sue condizioni fisiche sono sempre state avvolte dal massimo riserbo e la famiglia non ha mai riferito chiaramente lo stato dell’ex pilota, che il prossimo 3 gennaio compirà 55 anni.

Il noto quotidiano tedesco Bild, tra i più diffusi e apprezzati in Germania, ha riferito alcuni dettagli importanti riguardo alle terapie a cui Michael Schumacher si starebbe sottoponendo. Le cure sarebbero tra le più avanzate e non si lascerebbe nulla di intentato dal punto di vista clinico. Michael Schumacher, che secondo la testata teutonica avrebbe riportato gravi danni cerebrali, sarebbe supportato anche con degli stimoli sonori.

Per stimolare la sua attività celebrale l’ex alfiere della Ferrari sarebbe stato portato a girare in pista, nello specifico a bordo di una Mercedes-Amg, ma le modalità dettagliate della terapia non sono state svelate. Schumacher vive nella propria residenza di Gland (Svizzera), dove secondo Bild sarebbe assistito da un’equipe di almeno quindici persone tra medici, massaggiatori e infermieri, che starebbero con lui a turno 24 ore su 24.

Foto: Lapresse

