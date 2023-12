Scherma, i convocati dell’Italia per le gare del weekend: 72 azzurri in pedana, coinvolte tutte le specialità

Si preannuncia un weekend infuocato per la scherma internazionale, con tutte le armi protagoniste nei rispettivi circuiti maggiori per un appuntamento cruciale in ottica ranking di qualificazione olimpica verso i Giochi di Parigi 2024. La sciabola sarà di scena in Francia dal 7 al 9 dicembre per il Grand Prix di Orleans, in cui verranno disputate solamente le gare individuali.

Le altre specialità affronteranno invece anche la prova a squadre, con in palio punti fondamentali per le Olimpiadi. Spadiste e spadisti saranno impegnati in Coppa del Mondo a Vancouver dal 7 al 10 dicembre, mentre il fioretto si sdoppia con le donne in gara a Novi Sad (Serbia) e gli uomini a Tokoname (Giappone) dall’8 al 10 dicembre.

Da segnalare in particolare il ritorno di Tommaso Marini, campione iridato in carica di fioretto: “Quattro mesi dopo l’intervento alla spalla non vedo l’ora di tornare in gara. Sono felicissimo di tornare a tirare e lo farò divertendomi come sempre”, le sue parole al sito federale in vista delle competizioni previste nel fine settimana in Giappone.

Di seguito la lista di tutti i convocati dell’Italia nelle tre armi per le gare del weekend, anche in ottica prova a squadre:

GRAND PRIX DI ORLEANS

SCIABOLATORI: Enrico Berrè, Francesco Bonsanto, Dario Cavaliere, Luca Curatoli, Michele Gallo, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Riccardo Nuccio, Mattia Rea, Giovanni Repetti, Luigi Samele, Pietro Torre.

SCIABOLATRICI: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Rosella Gregorio, Carlotta Fusetti, Rebecca Gargano, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica, Irene Vecchi, Mariella Viale.

COPPA DEL MONDO A VANCOUVER

SPADISTI: Filippo Armaleo, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo, Daniel De Mola, Fabrizio Di Marco, Davide Di Veroli, Giulio Gaetani, Marco Paganelli, Giacomo Paolini, Enrico Piatti, Andrea Santarelli, Federico Vismara.

SPADISTE: Alessandra Bozza, Gaia Caforio, Rossella Fiamingo, Nicol Foietta, Federica Isola, Sara Maria Kowalczyk, Carola Maccagno, Roberta Marzani, Mara Navarria, Giulia Rizzi, Alberta Santuccio, Gaia Traditi.

SPADISTI PROVA A SQUADRE: Davide Di Veroli, Andrea Santarelli, Federico Vismara, Valerio Cuomo.

SPADISTE PROVA A SQUADRE: Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi.

COPPA DEL MONDO A TOKONAME

FIORETTISTI: Giorgio Avola, Guillaume Bianchi, Damiano Di Veroli, Davide Filippi, Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Francesco Ingargiola, Giulio Lombardi, Edoardo Luperi, Filippo Macchi, Tommaso Marini, Tommaso Martini.

FIORETTISTI PROVA A SQUADRE: Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Filippo Macchi, Tommaso Marini.

COPPA DEL MONDO A NOVI SAD

FIORETTISTE: Giulia Amore, Martina Batini, Erica Cipressa, Anna Cristino, Arianna Errigo, Martina Favaretto, Camilla Mancini, Francesca Palumbo, Serena Rossini, Martina Sinigalia, Elena Tangherlini, Alice Volpi.

FIORETTISTE PROVA A SQUADRE: Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo, Alice Volpi.

