Scherma: Alice Volpi trionfa nell’esordio stagionale a Novi Sad

Da Milano a Novi Sad il copione è sempre lo stesso. Nella tappa d’esordio della stagione della Coppa del Mondo di fioretto femminile, Alice Volpi sale nuovamente sul gradino più alto del podio. Un percorso fantastico quello della toscana sulle pedane serbe, culminato con il successo in finale sull’americana Lee Kiefer, numero uno del ranking mondiale, con il punteggio di 15-13.

In semifinale la toscana aveva battuto la canadese Jessica Zi Jia Guo con un perentorio 15-6. La nordamericana ha così condiviso il terzo gradino del podio con la tedesca Leonie Ebert, che è stata sconfitta nell’altra semifinale da Kiefer per 15-9.

Volpi si era aperta la strada del podio con il successo per 15-8 nei quarti di finale sulla connazionale Francesca Palumbo, che si conferma comunque ancora una volta anche individualmente. Davvero tantissimi rimpianti, invece, per gli assalti degli ottavi di finale di Martina Favaretto e Martina Batini, entrambe battute all’ultima stoccata per 15-14 rispettivamente da Ebert e Guo.

Sempre agli ottavi è uscita Elena Tangherlini, mentre ai sedicesimi è uscita Arianna Errigo, anche lei beffata all’ultima stoccata per 15-14 dalla polacca Walczyk-Klimaszyk. Eliminazione ai sedicesimi anche per Serena Rossini, Martina Sinigalia e Camilla Mancini; mentre sono uscite al primo turno Erica Cipressa e Anna Cristino.

